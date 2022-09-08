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美股後市如何？墨比爾斯和大賣空主角齊喊：尚未探底

編譯洪啟原／綜合外電
墨比爾斯（見圖）預估，美國股市到年底前預料遭受更多痛苦，「我依然認為股市將持續下挫。總之，情勢看來非常糟糕」。（路透）
墨比爾斯（見圖）預估，美國股市到年底前預料遭受更多痛苦，「我依然認為股市將持續下挫。總之，情勢看來非常糟糕」。（路透）

在過去幾年，知名投資人不斷警告美國民眾說，股市泡沫正在形成以及美國經濟衰退的機率正在升高。

有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯（Mark Mobius）預估，美國股市到年底前預料遭受更多痛苦，「我依然認為股市將持續下挫。總之，情勢看來非常糟糕。」

Mobius資本合夥公司的共同創辦人墨比爾斯6日接受CNBC專訪時說，美國投資人迄今尚未完全消化聯準會（Fed）升息的因素，認為美股還將遭受更多痛苦。

除了墨比爾斯，精準預測美國次貸危機的電影「大賣空」主角本尊貝瑞（Michael Burry），也在本周警告股民美股可能續跌。他7日推文表示，股市尚未達到循環周期的最低點。

擔任Scion資產管理公司基金經理的貝瑞表示，投資人熱烈追求的特殊目的收購公司（SPAC）市場熱潮已消退，這只是超級泡沫破滅影響的開端。他說：「不，我們尚未觸底。注意股市下跌走勢，然後尋找底部。兩檔與SPAC有關的ETF還跌得不夠深。」

美股到年底前看似路途顛簸，但全球其他市場的情勢更糟。墨比爾斯指出，若與歐洲、中國大陸或其他國家相比，美國的經濟議題根本微不足道。他說，歐洲正身陷大麻煩中，正受到能源危機和高漲的通膨夾攻，認為歐洲央行（ECB）將大幅升息以壓制通膨，但此舉可能造成經濟衰退。

墨比爾斯 投資 美股

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