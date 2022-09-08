我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英女王伊麗莎白二世身體欠安 查理、威廉趕往探視

新冠疫情趨緩 紐約取消地鐵、公車口罩令

比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

編譯湯淑君／綜合外電
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）
蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

蘋果新發表的iPhone 14高階機款未調高價格，令許多分析師直呼意外。這是因為另一個兇惡的對手比三星折疊手機更難對付：通貨膨脹。

蘋果7日發表的新系列iPhone 14智慧手機，沒有一款比iPhone 13對應機款提高價格，讓原先預期高價機款勢必漲價的分析師跌破眼鏡。iPhone 14維持799美元起跳，iPhone 14 Pro起價999美元，iPhone 14 Pro Max起價1,099美元。

財經網站MarketWatch報導指出，這是因為去年9月推出iPhone 13時，美國通膨年增率為5.4%，但今年7月已衝上8.5%，要不是汽油價格降下來，可能還盤旋在9%之上。

蓋洛普7日公布的民調顯示，56%的美國民眾表示通膨嚴重影響財務，也削弱維持現有生活水準的能力，比率明顯高於去年11月的45%和今年1月的46%。

儘管生活費攀升長久來對美國年所得不到4.8萬美元的低收入戶衝擊最大，但蓋洛普這項調查顯示，自稱財務大受影響的受訪者當中，增幅最大的是來自中、高收入家庭。

中等收入戶指年所得4.8萬至8.9999萬美元的家庭，高收入戶指9萬美元以上者—理論上是最新款高價蘋果裝置瞄準的客層。

然而，2021年11月到2022年8月間，中等收入家庭自稱財務吃緊者增加了17個百分點，高收入家庭也增加12個百分點。相較下，低收入戶自稱財務困窘者只增加4個百分點，從70%提高到74%，只是比率很高，超過七成，專家認為，他們不太可能花數百甚至上千美元購買最新款iPhone。

蓋洛普說，對抗通膨的首要方式，是削減支出或只買必需品。但在消費者購買力遭通膨侵蝕之際，許多人可能認為，不急著升級至最新款的iPhone或Apple Watch。

iPhone 低收入 蘋果

上一則

財經簡訊

下一則

英國新首相預計砸1500億英鎊補貼 穩住國內電價2年凍漲

延伸閱讀

通膨好轉？56%美民眾仍感到生活困苦

通膨好轉？56%美民眾仍感到生活困苦
iPhone 14雙亮點 提供衛星求救、車禍偵測服務2年

iPhone 14雙亮點 提供衛星求救、車禍偵測服務2年

蘋果新品與價格一文掌握 最頂規iPhone 14售價1099元

蘋果新品與價格一文掌握 最頂規iPhone 14售價1099元
蘋果新機登場 通膨下沒漲價 跌破專家眼鏡

蘋果新機登場 通膨下沒漲價 跌破專家眼鏡

熱門新聞

中國從去年12月開始，連續七個月減持美債。（歐新社）

中國為何連續7個月減持美債？

2022-09-04 10:53
雖然房貸利率上漲正打擊美國房市，但要看到房價真的下跌，可能沒那麼快。（路透）

期待美國房價下跌？專家分析：沒那麼快

2022-09-01 06:45
今年購物季要吸引苦於通膨壓力的消費者，可能需要巨額的折扣。（路透）

出清庫存+積極吸客 今年購物季將現巨幅折扣

2022-08-31 18:17
經濟學家警告，如果美國陷入衰退，新加坡和泰國首當其衝。（路透）

美若衰退可能衝擊亞洲 最脆弱的是新加坡和「這國」

2022-09-05 00:40
「女股神」伍德的方舟投資管理公司（ARK）趁著輝達股價崩跌，敲進價值合計4,000萬美元的輝達股票。路透

輝達股價摔至52周低位 女股神伍德進場抄底

2022-09-02 12:02
位於芬蘭灣的Portovaya加壓站。（路透）

俄羅斯宣布北溪無限期停供後 又說要從烏克蘭增加供氣

2022-09-03 06:44

超人氣

更多 >
安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡

安全起見…做這9件事時 最好不要用簽帳卡
這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點

這5家連鎖牛排館 營養專家說這些餐不要點
成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑

成都獨居老人死後留20多萬現金 家人清理遺物竟大笑
因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠

因節儉電費太低 南加華人住宅遭縣警搜查 憤而提告獲賠
全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？

全球最佳15條公路旅行路線 美國這2條走過了嗎？