比三星折疊機更難對付 iPhone 14面對「這兇悍對手」不敢漲價

蘋果公司7日發表iPhone 14系列新智慧手機。（美聯社）

蘋果 新發表的iPhone 14高階機款未調高價格，令許多分析師直呼意外。這是因為另一個兇惡的對手比三星折疊手機更難對付：通貨膨脹。

蘋果7日發表的新系列iPhone 14智慧手機，沒有一款比iPhone 13對應機款提高價格，讓原先預期高價機款勢必漲價的分析師跌破眼鏡。iPhone 14維持799美元起跳，iPhone 14 Pro起價999美元，iPhone 14 Pro Max起價1,099美元。

財經網站MarketWatch報導指出，這是因為去年9月推出iPhone 13時，美國通膨年增率為5.4%，但今年7月已衝上8.5%，要不是汽油價格降下來，可能還盤旋在9%之上。

蓋洛普7日公布的民調顯示，56%的美國民眾表示通膨嚴重影響財務，也削弱維持現有生活水準的能力，比率明顯高於去年11月的45%和今年1月的46%。

儘管生活費攀升長久來對美國年所得不到4.8萬美元的低收入 戶衝擊最大，但蓋洛普這項調查顯示，自稱財務大受影響的受訪者當中，增幅最大的是來自中、高收入家庭。

中等收入戶指年所得4.8萬至8.9999萬美元的家庭，高收入戶指9萬美元以上者—理論上是最新款高價蘋果裝置瞄準的客層。

然而，2021年11月到2022年8月間，中等收入家庭自稱財務吃緊者增加了17個百分點，高收入家庭也增加12個百分點。相較下，低收入戶自稱財務困窘者只增加4個百分點，從70%提高到74%，只是比率很高，超過七成，專家認為，他們不太可能花數百甚至上千美元購買最新款iPhone。

蓋洛普說，對抗通膨的首要方式，是削減支出或只買必需品。但在消費者購買力遭通膨侵蝕之際，許多人可能認為，不急著升級至最新款的iPhone或Apple Watch。