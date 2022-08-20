炒家獲利套現 散戶憤怒不爽

散戶投資 客19日湧入Reddit等社交媒體平台，大肆批評柯恩(Ryan Cohen)一手推動Bed Bath & Beyond Inc股價飆漲，然後逢高出脫套現，帶著6000萬元獲利退場。

這位億萬富翁投資客18日宣布，在持股並推動改革近5個月後，他已出清這家深陷困境的家居用品零售商9.8%的股份。

根據監管文件和知情人士透露，柯恩售股獲得5500萬至6000萬元的稅前利潤。

柯恩沒有說明退場的原因，也沒有回應置評請求。去年，他吸引了一群忠實的散戶投資客，他們看好他對電子遊戲零售商GameStop Corp轉型作法；其中一些人追隨他買進Bed Bath，卻發現他自行套現而感到憤怒。

Bed Bath & Beyond Inc在8月上漲逾300%，原因是投機性行情，主要是來自社交媒體的炒作，而不是該公司的經濟基本面。

Bed Bath & Beyond股價本月一度短暫觸及30元，19日下跌40.54%收於11.03元，回吐本周所有升幅。

富國銀行分析師法德姆(Zachary Fadem)說：「Bed Bath & Beyond 的股票 再次與經濟現實脫鉤，這是再清楚不過的事了。」

Bed Bath在監管文件中表示，它正與外部財務顧問和貸方合作以加強其資產負債表，承認它需要籌集資金才能維持營運。根據其最近的財務報告，截至5月底該公司的長期債務總額為13.8億元，現金只有1.075億元。

投資人的反應引發了對柯恩是否會繼續大幅影響追逐迷因股的炒家。在此類投資客經常光顧的Reddit論壇Wallstreetbets上，某些人對他們的損失和柯恩的角色感到遺憾。

柯恩持股12%並擔任董事長的GameStop股票，自他披露出售Bed Bath股票以來也已下跌20%。引起許多投資人的質疑，擔心柯恩出售Bed Bath也將影響GameStop。（財經新聞組）