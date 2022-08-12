通膨仍勝預期 股指反彈暫歇

投資人再度迎來另一份優於預期的通膨報告，美股暫時失去方向感。

道瓊工業平均指數 上漲27.16點或0.08%至3萬3336.67點。史坦普500指數小跌2.97點或0.07%至4207.27點。那斯達克綜合指數下跌74.89點或0.58%至1萬2779.91點。三大股指開盤走高，但隨著交易時間過去而失去動力。

7月生產者物價指數(PPI)較6月意外下降，投資人接收更多經濟利多消息。PPI下降 0.5%，而《道瓊》的估計為上升0.2%。剔除食品和能源的核心PPI漲幅也低於預期。

市場的一個亮點是迪士尼 。在這家媒體巨頭上季強於預期的訂戶數量以及超出預期的獲利和營收後，股價上漲4.59%。迪士尼還表示將提高Disney+的訂價。

股指在收盤前最後一個小時跌至低點，因為原油，尤其是天然氣期貨大幅上揚，打亂了這兩天有關通膨正在降低的論點。

能源類股大幅走高。德文能源上揚7.34%、馬拉松石油上揚7.08%，斯倫貝謝上揚5.64%，響尾蛇能源上揚5.35%。為史指前5大漲幅個股中的4個。

《華爾街日報》報導，中國領導人習近平在眾議院議長裴洛西訪問台灣之前告訴拜登 總統，他無意與美國開戰。報導指出，習近平告訴拜登，美國和中國都需要「維護和平與安全」。