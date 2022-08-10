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華府智庫兵推台海戰爭：台取勝代價沉重 美損數百戰機

散戶挺 迷因股報復性飆漲

編譯黃淑玲／綜合報導

美股幾檔迷因股近日又報復性猛漲。從連鎖電影院業者AMC到電玩零售商GameStop、家具家飾零售商Bed Bath & Beyond，繼上周滿血復活後，本周第一個交易日續漲。

AMC在8日一天又飆漲16%，過去五個交易日已經漲了70%；Bed Bath & Beyond股價8日則是如坐火箭般狂漲40%，過去一周已翻漲一倍多；GameStop單是8日漲12%，最近五個交易日漲幅30%。CNN指出，散戶在網路平台Reddit和其他社群媒體熱烈響應，要跟做空這三檔股票的專業避險基金和大型機構投資人對賭。散戶大軍並不管這三家企業今、明年都預期會虧損，就是要全力拉抬公司股價，讓專業投資人的賣空操作賠錢。

AMC和GameStop的主要問題在於，串流服務和網路直接下載遊戲，影響到公司核心事業的競爭力。Bed Bath & Beyond因為上季財報表現太差，才剛開除上任不到三年的執行長。但對Reddit上自稱「猿類」的散戶投資人來說，這些都不重要；GameStop和AMC顯然也對於自己被看扁津津樂道，彼此都愛戲謔，「猩猩相惜」。

AMC股票今年下跌5%，跟大盤相較，並沒有太差。以2021年公司股價狂漲12倍來說，這樣的跌幅相對小。

GameStop今年則是上漲超過20%，去年的漲幅近700%。Bed Bath & Beyond儘管最近猛漲，今年來還是跌了逾20%。這三檔股票9日在美股早盤倒是悉數拉回，開低走低，跌幅至少5%。

GameStop上個月宣布成立新的NFT市集時，自家董事長科恩（Ryan Cohen）推文笑稱，這是死掉的零售商發表新東西，文後還附上紅著臉的表情圖案。

GameStop 投資 股票

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