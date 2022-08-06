資金棄股就債 該是退場時候

美國商銀的策略師們表示，投資 人已重新開始避開全球股市而看好債券。他們表示，在美股 7月強勁反彈後，現在該是撤出的時機了。

根據該行的最新報告，全球股票型基金截至8月3日當周流出26億元。EPFR Global的數據顯示，投資人從美股贖回11億元，現金規模縮小了41億元，而全球債券資金流入規模約為120億元，為去年11月以來的最高水平。

美商銀策略師哈奈特(Michael Hartnett)曾表示，近期股市的反彈更多是熊市上漲，而非持續走高。他重申，投資人應該在史坦普500指數4200點水平逢高離場，這個水平僅比最新收盤價位高出1.2%。他堅持認為，史指的底部在3600點下方，比當前水平低13%。

今年以來一直堅定看空美股的匯豐銀行策略師凱特納(Max Kettner)也警告這波反彈恐將急劇收尾。他表示，對股市的立場已變為「盡可能降低部位」。摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)現在成為為數不多預測美股下半年將會反彈的頂尖策略師。

哈奈特表示，雖然投資人情緒仍然看跌，但空頭已經回補。他在報告中寫道，預計在9月21日聯準會(Fed)下次利率決議之前，史指的波動區間為3800-4200點。

與此同時，美國商銀的歐洲策略師對歐股 的看法也調整至負面，表示根據其宏觀預測顯示，年底前歐股市將有10%的下行空間。有關資金流動的數據顯示，歐洲股票型基金本周出現流出30億元，為連續第25周流出。

從產業類股來看，美股成長型類股和小型股出現資金流入，而大型股流出規模最大。在不同類股中，消費和金融流入最多，原材料和房地產則為流出。