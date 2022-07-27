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大摩：反彈只是多頭一廂情願

財經新聞組／綜合報導

由於預期通膨見頂和就業市場降溫，市場猜測聯準會(Fed)可能在明年初就開始降息，這使史坦普500指數本月反彈近5%，鼓舞了美股多頭。他們甚至希望股價能無視Fed為抑制通膨採取的措施，延續上漲趨勢。

摩根史坦利分析師沙利特(Lisa Shalett)警告，不要被短暫的反彈蒙蔽了雙眼。雖然市場對Fed降息的預期在方向上可能是正確的，但現在就定價似乎還為時過早。

她在給客戶的報告中寫道，在Fed衡量通膨的重要指標核心個人消費支出指數(PCE)仍高於基準隔夜貸款利率之前，Fed沒有理由停止收緊貨幣政策。

她說，「最近的熊市反彈只是多頭的一廂情願，我們擔心投資人會將Fed加速升息見頂的預期與結束緊縮政策的時間混為一談。歷史證明，在Fed停止收緊政策之前，通膨需要達到頂峰，然而現在的通膨水平還遠未見頂。」

除此以外，Fed的另外一個通膨指標消費者物價指數(CPI)的6月年增率飆升至9.1%，沙利特指出，CPI環比增幅需要下降至0%，甚至轉為下跌，Fed才能「宣布勝利」。

雖然升息帶來的申領失業救濟金人數從歷史低點小幅上升，但沙利特表示，這些數據似乎並不可能阻止Fed抑制通膨的決心以及宣布熊市已經結束。

她認為，Fed的緊縮周期不僅會比美股多頭預期的持續時間更久，而且企業獲利成長的預期可能也不如人們想像中樂觀。

尤其是科技股投資人，他們可能高估了科技股的「護城河」。本月那斯達克綜合指數已經反彈近7%，蘋果更是反彈近12%，重回每股150元水平。所謂「護城河」就是一家企業擁有一個別人無法複製的業務，並獲得壟斷式的獲利。

指數 投資 降息

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