通膨達新高 近半美國人深陷債務

高物價的衝擊無所不在；最近幾項研究顯示，在通膨率達到1981年以來新高後，美國人幾乎無法追上開支，並且為緊急情況或長期財務目標預留的錢越來越少。

根據美國消費者信用諮詢公司最近對家庭財務狀況和準備情形的分析，近40%的消費者根本無法儲蓄 ，而約19%的消費者表示他們不得不降低儲蓄率。

截至2022年第2季，48%的消費者表示，生活基本必需品成本的上漲影響了家庭的生活方式；這個數字較第1季的39%大幅上升。

美國消費者信用諮詢公司總裁兼CEO阿馬丁(Allen Amadin)說：「在家庭財務方面，疫情 、海外戰爭和其他世界事件對社會產生了前所未有的影響。」

他說，「消費者在很短的時間內經歷許多不同的財務處理方式，迫使他們根據挑戰多次調整。」

根據LendingTree的另一項研究，為了維持生計，43%的美國人預計未來6個月內會增加債務，尤其是年輕人和新手父母。

報告發現，大多數人將依靠信用卡 債務來彌補需求和負擔能力之間的差距。

今年年初，借貸的增加，加上車貸、學債和房貸，家庭債務總額達到創紀錄的15.84兆元。

LendingTree首席信用分析師舒茲(Matt Schulz)說，「事實是，債務既可以是信心的標誌，也可以是掙扎的標誌。」

他說：「許多人負債是因為對自己的財務狀況感覺良好，並且不太擔心支付一點利息以能得到想要或需要的東西。」「但更多人是因為不得不舉債而舉債。」「毫無疑問，這兩種情況現在都在發生。」

去年，自認「財務狀況良好」的銀行客戶數量銳減，代表通貨膨脹開始影響大多數人的經濟狀況。

根據J.D. Power的數據，美國人對其財務狀況的總體滿意度目前處於12個月以來的最低點，而那些將自己歸類為財務不健全的人則高達64%。