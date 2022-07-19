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日本「滑冰王子」羽生結弦宣布退休 轉攻職業表演選手

金山街道斜率31.5% 「房屋歪到像倒塌」每坪卻飆到7萬

財經簡訊

財經新聞組／整理

福特發表F-150 Raptor R

福特汽車在增產其電動F-150皮卡的產量的同時，也沒有放棄提供全新、高利潤的汽油引擎版高性能車型。18日發表F-150 Raptor R，這是其高性能越野皮卡的最新版本，配備增壓5.2升V-8引擎，可產生700匹馬力和640英尺磅的扭力。起價10萬9145元。

固定收益強 高盛財報佳

高盛上季獲利和營收都超出分析師的預期，因為固定收益交易的收入比預期增加55%或約7億元。第2季獲利下降48%至27.9億元，合每股7.73元，但仍較Refinitiv分析師平均估計高出1元多。營收下降23%至118.6億元，較預期高出整整10億元。

利率上升 美商銀營收超預期

美國商銀第2季業績喜憂參半，其中利率上升帶來好處，但與監管事務相關則額外支出約4.25億元。由於為信貸損失提撥5.23億元準備金，獲利較上年同期下降32%至62.5億元，合每股73分。由於利率上升和貸款增加，淨利收入飆升22%至124億元，營收成長5.6%至227.9億元，超出分析師預期。

達美採購100架737 Max 10

達美航空將採購100架波音737 Max 10飛機，這是10多年來向這家美國飛機製造商首度下的新機大訂單。這筆交易還外帶30架的選擇權，定2025年開始交機。該訂單將使其窄體機隊現代化，並在新冠疫情創紀錄下滑後的旅遊大反彈中獲利。它表示，Max機型的燃油效率較被替換機型高出20-30%。

Snapchat終於推出網路版

10多年來只存在於行動設備的Snapchat，終於要推出網路版了。這款熱門的照片和訊息軟體母公司Snap表示，它將推出網路版Snapchat，允許用戶從電腦上發送訊息並與其聯繫人進行視訊通話。除了美、英、加的Snapchat+訂閱者之外，新的桌面版Snapchat最初將僅提供紐澳用戶。

NHTSA調查特斯拉死亡車禍

國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，正在對一輛2021年份特斯拉Model Y在加州造成一名摩托車手死亡的事故展開特別調查。該機構拒絕透露具體的車禍情節，但媒體報導指出，一名48歲的摩托車手於7月7日在加州Riverside高速公路上與一輛2021年份特斯拉Model Y發生碰撞後死亡。

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