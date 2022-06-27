IMF：美國可勉強避開經濟衰退

IMF調降美國今年經濟成長預測。（路透）

國際貨幣基金（IMF）大幅下修美國今年經濟成長預測，原因是美國聯準會（Fed）積極升息使需求降溫，但預料美國應能「勉強」避免經濟衰退。

IMF於25日公布對美國經濟政策的年度評估，預期美國今年國內生產毛額（GDP）成長2.9%，不如4月預估的3.7%，並將明年經濟成長預測從2.3%下修至1.7%、後年GDP成長率降至0.8%。

去年底IMF預估今年美國GDP將成長5.2%，但隨後新冠變種疫情肆虐及全球供應鏈 瓶頸，拖慢了美國經濟復甦腳步。俄羅斯2月揮兵入侵烏克蘭，又推動能源和糧食價格大漲，使美國通膨衝上40年高位，IMF也隨之一路調降美國經濟表現。

IMF總裁喬治艾娃說，美國經濟有途徑可勉強避開衰退，並指當前美國經濟展望充滿高度不確定性，今年面臨「非常重大」的下行風險，明年情況更嚴峻。

IMF表示，美國當前的首要任務是迅速減緩薪資和物價漲速，同時避免讓經濟加速邁入衰退，這將是一項棘手的任務，因為全球供應鏈瓶頸及美國勞動市場吃緊可能延續，俄烏戰爭又帶來額外的不確定性。

不過，IMF西半球事務部門副主任喬克說，就算美國經濟最終陷入衰退，預料將歷時短暫且程度輕微，失業率會略升，類似2001年美國經濟衰退景況。他還說，美國整體儲蓄強勁將有助支撐需求。

喬治艾娃也指出，物價穩定對於保護美國收入和維持經濟成長至關重要，但過程中消費者來說可能會「有些痛苦」。她已與美國財政部長葉倫和Fed主席鮑爾討論，認為他們確實在致力降低通膨。

IMF還認為，降低美國過去五年施加的進口關稅 ，將對減輕通膨壓力帶來明顯益處，包括對大陸商品的懲罰性關稅，及對於鋼鋁、洗衣機及太陽能板的關稅。美國貿易代表戴琪 日前才表示，關稅是重要手段，解決短期通膨效果有限。