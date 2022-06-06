捍2經濟學 捍衛電影業復甦

湯姆克魯斯主演的電影「捍衛戰士：獨行俠」在美國上映僅七天，票房突破2億美元，除了刷新美國陣亡將士紀念日檔期周末票房紀錄，更捍衛了電影產業的復甦；不但證明「股神」巴菲特 押對寶，也顯示即使影音串流崛起，只要影片夠引人入勝，觀眾仍願意掏錢進戲院。

兩年多前，新冠病毒把影迷從電影院 趕回自家客廳，之後復出主宰大螢幕的，大多是宣稱能拯救世界的超級英雄，因此「捍衛戰士2」大獲成功，確實是項振奮人心的指標。

這也是「阿湯哥」個人從影40年來首部開映三天票房突破1億美元的電影；巧的是，1986年上映的「捍衛戰士」，也為阿湯哥奠定好萊塢巨星地位。

疫情 殺了電影產業的說法也不攻自破。美國第三大連鎖戲院喜滿客（Cinemark）控股公司執行長甘柏說，雖然這兩年不乏像「蜘蛛人：無家日」等創佳績的大片，但片商無法像過去那樣定期推出影片，整個電影產業很難復甦。今年全美戲院票房預估可達77億美元，但疫情爆發的前一年2019年為110億美元。

Comscore電影業分析師德加拉貝迪安說：「真的太厲害了。兩年前根本不存在票房這種東西。」他稱捍衛戰士續集的成功，「象徵」實際到戲院看電影的體驗有多麼重要。

捍衛戰士2的成功還有另一層意義。此片跟疫情期間的賣座電影不同之處，在於裡面並沒有「超級英雄」。德加拉貝迪安說，這對影迷來說是好消息，「超級英雄電影很棒，但大家不會希望進戲院只能看到超級英雄」。

股票市場也開始對串流服務在後疫情時代即將取代電影院的說法有所保留，尤其是近來Netflix業績表現並不理想，上季流失20萬名訂戶，是十多年來首見，預估接下來只會更嚴重。Netflix股價今年來大跌約65%，其他串流類股也好不到哪去，反觀好萊塢片商則開始喜迎「第二春」到來。

捍衛戰士續集大賣，也顯示巴菲特的波克夏公司在第一季以逾26億美元，敲進該影片的發行商派拉蒙（Paramount Global）股票的操作精準。不過，為富比世網站撰寫文章的納文（John Navin）指出，波克夏不太可能是因為捍衛戰士續集而出手買進派拉蒙，比較合理的原因，是派拉蒙的股價交易水準比帳面價值低3%、本益比僅5.96倍，今年獲利成長77.5%，過往五年的每股盈餘成長率為13.8%，符合巴菲特的價值選股原則。