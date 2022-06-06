我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

現在能買房？估價師：這情況買房永遠比租房好

北加亞裔被劫挨打 外套、鞋子都被搶 剩內褲襪子

捍2經濟學 捍衛電影業復甦

編譯廖玉玲／綜合報導

湯姆克魯斯主演的電影「捍衛戰士：獨行俠」在美國上映僅七天，票房突破2億美元，除了刷新美國陣亡將士紀念日檔期周末票房紀錄，更捍衛了電影產業的復甦；不但證明「股神」巴菲特押對寶，也顯示即使影音串流崛起，只要影片夠引人入勝，觀眾仍願意掏錢進戲院。

兩年多前，新冠病毒把影迷從電影院趕回自家客廳，之後復出主宰大螢幕的，大多是宣稱能拯救世界的超級英雄，因此「捍衛戰士2」大獲成功，確實是項振奮人心的指標。

這也是「阿湯哥」個人從影40年來首部開映三天票房突破1億美元的電影；巧的是，1986年上映的「捍衛戰士」，也為阿湯哥奠定好萊塢巨星地位。

疫情殺了電影產業的說法也不攻自破。美國第三大連鎖戲院喜滿客（Cinemark）控股公司執行長甘柏說，雖然這兩年不乏像「蜘蛛人：無家日」等創佳績的大片，但片商無法像過去那樣定期推出影片，整個電影產業很難復甦。今年全美戲院票房預估可達77億美元，但疫情爆發的前一年2019年為110億美元。

Comscore電影業分析師德加拉貝迪安說：「真的太厲害了。兩年前根本不存在票房這種東西。」他稱捍衛戰士續集的成功，「象徵」實際到戲院看電影的體驗有多麼重要。

捍衛戰士2的成功還有另一層意義。此片跟疫情期間的賣座電影不同之處，在於裡面並沒有「超級英雄」。德加拉貝迪安說，這對影迷來說是好消息，「超級英雄電影很棒，但大家不會希望進戲院只能看到超級英雄」。

股票市場也開始對串流服務在後疫情時代即將取代電影院的說法有所保留，尤其是近來Netflix業績表現並不理想，上季流失20萬名訂戶，是十多年來首見，預估接下來只會更嚴重。Netflix股價今年來大跌約65%，其他串流類股也好不到哪去，反觀好萊塢片商則開始喜迎「第二春」到來。

捍衛戰士續集大賣，也顯示巴菲特的波克夏公司在第一季以逾26億美元，敲進該影片的發行商派拉蒙（Paramount Global）股票的操作精準。不過，為富比世網站撰寫文章的納文（John Navin）指出，波克夏不太可能是因為捍衛戰士續集而出手買進派拉蒙，比較合理的原因，是派拉蒙的股價交易水準比帳面價值低3%、本益比僅5.96倍，今年獲利成長77.5%，過往五年的每股盈餘成長率為13.8%，符合巴菲特的價值選股原則。

電影院 疫情 巴菲特

上一則

紐約油價漲逾120美元至3個月高點 沙國漲亞洲原油售價

下一則

日產汽車研發 乾淨燃料賽車

延伸閱讀

「捍衛戰士」熱賣 阿湯哥爆新緋聞 想追她？

「捍衛戰士」熱賣 阿湯哥爆新緋聞 想追她？
巴菲特為何大買派拉蒙股票、竟然不中意Netflix？

巴菲特為何大買派拉蒙股票、竟然不中意Netflix？
巴菲特股市第一季大血拚

巴菲特股市第一季大血拚
與巴菲特對作 「大賣空」本尊Q1放空蘋果股票

與巴菲特對作 「大賣空」本尊Q1放空蘋果股票

熱門新聞

美國木材期貨價格從3月初來已暴跌超過50%。（美聯社）

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

2022-05-31 03:29

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

2022-05-30 15:03
在特斯拉執行長馬斯克預告將裁員一成之前，部分員工已萌生去意。 路透

特斯拉將面臨出走潮？不等馬斯克砍人 一些員工已有跳槽念頭

2022-06-04 08:59
重返辦公室的上班族遭遇日常費用大增的頭疼問題。路透

重返辦公室的上班族 遭遇頭疼問題

2022-05-30 07:29
近一周來，從華爾街大咖到科技業巨擘，對美國經濟衰退將至示警的人愈來愈多。路透

戴蒙、芬克、馬斯克齊唱衰 美國經濟展望有多糟？

2022-06-03 12:26
美股三大指數都在因假期而縮短的本周收跌。Getty Images

反彈後必走低 股指本周盡墨

2022-06-03 16:32

超人氣

更多 >
購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館

購餐不穿褲 華男遭驅趕怒砸中餐館
費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人

費城槍擊案3死11傷 民眾奔逃影像曝光 槍手疑不只1人
紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒

紐約女子抹唾液辱亞裔醫護人員 遭一拳擊倒
澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機

澳洲軍機南海上空被解放軍機殲16放「鋁塊」 險墜機
肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒

肛門別洗太乾淨 醫提5大正確觀念：有味道不代表髒