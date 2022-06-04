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美股6月又跌了 能否遠離熊掌要看下周CPI表現

編譯劉忠勇／綜合外電
美國5月CPI預料會較4月的8.3%更為緩和，證明通膨已經到頂。果真如此，投資人或許會鬆一口氣。美聯社
美國5月CPI預料會較4月的8.3%更為緩和，證明通膨已經到頂。果真如此，投資人或許會鬆一口氣。美聯社

美股三大指數周五全面收低，強勁的就業報告加重聯準會（Fed）升息壓力，澆熄市場對Fed可能放緩升息腳步的預期心理。美股下周能否扭轉頹勢，進而真正擺脫「熊掌」，通膨數據是勢在必過的最大難關。

史坦普500指數周五大跌1.6%，道瓊工業指數跌348點，跌幅1%，那斯達克綜合指數重挫2.5%。經周五這麼一跌，美股三大指數周線都下跌超過0.9%以上，令投資人憂心，史坦普500指數上周擺脫連七周頹勢而大漲6.6%，終究只是曇花一現、「熊市反彈」而已。經過坎坷的一周，史坦普500指數距上個月一度逼近熊市的谷底，尚有5%的餘裕。

費城半導體指數周五大跌3%，台積電ADR也受拖累，下跌2.6%。

Fed密切關注勞動市場狀態，作為接下來幾個月升息幅度多寡的依據。5月失業率維持在3.6%，薪資年增幅為5.2%，稍低於4月的5.5%。Fed擔心，勞動市場太強會增加勞工薪資議價的籌碼，如此將更加增通膨上揚的風險。

Bleakley Advisory Group投資總監布克瓦（Peter Boockvar）指出，就業數據表現雖較預期和緩，但仍將強化「Fed急進式的因應」。

Commonwealth Financial Network 基金經理人艾索（Peter Essele）表示 ，對投資人而言，今年下半年仍將面臨「有如雲宵飛車的走勢」，除非通膨得到控制且經濟不至衰退。

美股周五大跌，即受到特斯拉（Tesla）執行長馬斯克對經濟有「超差預感」一席話所衝擊。特斯拉周五大跌9.2%，創下4月26日來最大跌幅。

下周五公布的美國5月消費者物價指數（CPI），將視為Fed 於14至15日開會的最終關鍵指標。Fed預料本月和下個月各升息0.5個百分點。

5月CPI預料會較4月的8.3%更為緩和，證明3月的8.5%已經到頂。果真如此，投資人或許會鬆一口氣。克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特周五表示，Fed 9月可能需要繼續以當前的速度升息，除非有「令人信服的」證據表明，通膨已經觸頂。

Kingsview 投資管理基金經理人諾爾特（Paul Nolte）表示，若通膨「持續成為一大問題，Fed可能別無選擇，今年接下來一路升息。升得愈高，市場愈難振作。」

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