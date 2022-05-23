金融股領軍 美股三大指數紓壓式反彈 道瓊大漲618點

美國最大銀行摩根大通上修今年度利息收入預測。摩根大通執行長戴蒙表示，美國經濟上空的「暴風」可能會消散。路透

美國股市周一全面反彈 ，銀行股和科技股帶頭走高。美國總統拜登拜登暗示他將評估川普政府對中國加徵的關稅。美元和公債下跌。

紐約時間下午4:00收盤，道瓊工業指數 大漲618.34點，漲幅近2%，至31,880.24點；史坦普500 指數上漲72.39點，漲幅1.9%，至3,973.75點；那斯達克綜合指數大漲180.66點，漲幅1.6%，至11,535.28點。

對利率敏感的銀行股跳漲5.1%，美國最大銀行摩根大通上修今年度利息收入預測。摩根大通股價大漲6.2%。摩根大通執行長戴蒙表示，美國經濟上空的「暴風」可能會消散。高盛集團上漲3.2%。史坦普500指數的所有11大類股周一全數上漲。

蘋果（Apple）大漲4%，特斯拉上漲1.7%。

Wealthspire Advisors高級副總裁Oliver Pursche說：「感覺像是一次釋壓性上漲，而不是投資人情緒發生根本性變化。」

「市場蓄勢待漲已經有一段時間，」Kingsview Investment Management經理人Paul Nolte說：「這不太可能意味著今年年初開始的下跌行情結束，而是過去兩個月持續下跌的喘息。」

上周五，史坦普500指數收盤較1月3日的歷史高峰回落18.7%。接近熊市邊緣。

第1季財報季接近尾聲，史坦普500指數成份股企業中有474家已經公布業績。根據路孚特數據，其中78%的業績超出預期。

雲端服務商VMware大漲24.8%，晶片製造商博通(Broadcom)據傳就收購進行磋商。博通下跌3.1%。

滴滴出行在美國上市股票下跌4.0%，該公司召開特別股東大會，投票同意自從紐約證券交易所下市。

其他將從更強勁的經濟中受益的股票也上漲。Deere大漲7%，卡特彼勒（Caterpillar）3.2%，Ross Stores 大漲9.6%。

梅西百貨(Macy's)上漲1.2%，至18.37美元；Dollar General漲3.6%；好市多（Costco）漲3.1%。

在債券市場，美國10年期公債殖利率 從上周五的2.785%上升到2.857%。