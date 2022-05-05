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解構Fed主席話術：如何以「鴿派緊縮」安撫市場？

編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾。美聯社
美國聯準會主席鮑爾。美聯社

美國聯準會（Fed）4日決策會後宣布一口氣提高基準利率2碼（50個基點），是2000年以來最大升息幅度，但美國股市卻在Fed主席鮑爾記者會後大漲回應，三大指數漲幅都在3%上下，債市同步勁揚，走勢與公債價格反向的殖利率陡降。鮑爾是怎麼安撫市場人心的？

巴隆周刊（Barron's）報導，鮑爾使出的這一招是：改變市場預期。

鮑爾激勵美國股、債雙漲的關鍵評論是，此刻「不主動考慮」把聯邦資金利率目標區間調升3碼（75個基點）。他這麼說，藉由排除把升息幅度從2碼擴大到3碼的可能性，有效降低市場對未來利率的預期。

在決策會議舉行前，一些央行官員拋出每次升息3碼的構想，隨即反映在市場價格上。但鮑爾發言後，聯邦資金期貨市場如今預測負責Fed決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）未來三次會議（分別在6月14-15、7月26-27、9月20-21舉行）都只會各升息2碼，把聯邦資金利率目標區間提高到2.25%-2.50%。

梅隆銀行首席經濟學家萊因哈特（Vincent Reinhart）說：「50（基點）現在變成新的25（基點）了。」原先市場預期Fed升息將小碎步進行，每次只調升1碼（25個基點）；但鮑爾已表明，後續升息可能每次升2碼，設法引導貨幣政策更接近「中性」立場，也就是既不會刺激、也不會減緩經濟的狀態。

這結果完全合乎市場預期，避免驚嚇市場。同樣不出所料的是，FOMC宣布自6月1日起，開始縮減總規模近9兆美元的資產負債表，到9月時每月「縮表」多達950億美元。

儘管Fed貨幣政策正常化才剛開始，目前為止不過從兩個月前接近0%的水準提高兩次、累計調升了3碼，但鮑爾一再提及整體金融情勢趨緊——從公債殖利率和信用利差、抵押貸款利率和股價，都可觀察到市況隨Fed料將進一步顯著升息而調整。（另一因素是美元走強，鮑爾未提及，畢竟那屬財政部的管轄範圍）

萊因哈特指出，鮑爾還刻意提到，美國2年期公債殖利率已從0.2%一路升到2.8%，顯示市場對未來Fed升息的預期。他也觀察到，鮑爾頗不尋常地在記者會開頭向民眾喊話，表示他能體民所苦。萊因哈特認為，鮑爾是藉此表明他體會到通膨勁升已成為美國人的頭號顧慮，同時，他也希望大眾放心，Fed政策會「迅速地」（expeditiously）朝中性立場邁進，儘管這並非一蹴而幾。

萊因哈特也認為，鮑爾希望自己避免變得「反伏克爾」（anti-Volcker），指的是前Fed主席伏克爾（Paul Volcker），他最著名的事蹟是在1970年代藉大幅拉高利率到將近20%，把二位數通膨率壓下來。

此外，萊因哈特說，鮑爾「不是一心一意抗通膨的鬥士」，也關注勞動市場發展。鮑爾強調美國勞動市場強勁，不僅一次提到3日公布的3月「職缺和勞動力流動調查」（JOLTS）數據，顯示現在美國每一人失業就有1.94個職缺。不過，萊因哈特指出，通往衰退的路徑很多條，若見到這個數據連升三個月，仍可能顯示勞動力需求減緩，甚至是衰退的徵兆。

總之，市場大鬆了一口氣，慶幸Fed在未來幾次貨幣政策會議上都不會擴大升息幅度。同時，鮑爾強調，緩和通膨所需的金融情勢收緊幅度，市場大多已經反應過了。整體而言，這堪稱是「鴿派緊縮」（dovish tightening） 。

鮑爾 殖利率 升息

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