傳統媒體反撲 Netflix重傷

Netflix與傳統媒體角色互換。（路透）

Netflix 改革了有線電視，而如今傳統媒體反擊了Netflix。

Netflix 19日宣布考慮推出低價位的廣告版服務。這項決定讓全球最大串流媒體影音服務反其道而行：追隨傳統媒體的腳步。

康卡斯特和迪士尼 旗下的Hulu是廣告版串流媒體的開山鼻祖。近年來，Warner Bros. Discovery的主要串流媒體服務HBO Max和Discovery+，還有NBCUniversal的Peacock和Paramount Global的Paramount+，都推出廣告版套餐，價格低於無廣告產品。迪士尼上月也宣布Disney+將提供廣告版產品。

傳統媒體過去4年一直在徹底改革業務以與Netflix競爭。所有傳統媒體都認為Netflix的純串流媒體模式是娛樂消費的未來。這些公司看到Netflix的本益比飆到天價，推動股價飆升，卻無視它在內容投資花了多少錢。

結果是一大群大公司將重點轉移到直接與Netflix競爭，而不是保護長期以來一直是行業瑰寶的付費電視套餐。

但當像Netflix這種只靠用戶訂費過日子的公司，是很經營下去的。沒有公司可以永遠維持用戶成長，因為市場趨於飽和。

這在Netflix身上似乎已經發生，該公司第1季10多年來首次流失用戶，並預計第2季將進一步流失200萬用戶。

Netflix的萎縮不利好萊塢 。好萊塢不僅受惠於串流媒體的消費意願，還受惠於後來競爭對手的軍備競賽。

新版本的Netflix需要削減支出，因為不再具有不斷膨脹的市值，這將迫使整個產業弄清楚下一步是什麼。如果Netflix在抗拒廣告多年後開始擁抱廣告，該公司接下來是否會涉足體育直播？

Netflix聯合CEO薩蘭多斯(Ted Sarandos)在電話會議上表示，他看不出跨足體育領域的獲利模式，但Netflix正在改變長期信念。Netflix多年來一直忽視密碼共享，現在不也在改變？