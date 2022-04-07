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房價2年飆漲逾50% 加拿大打炒房、擬禁外國人買房

調查：青少年憂心經濟 但敗家不手軟

財經新聞組／綜合報導

一項最新調查顯示，即使青少年對經濟不確定性的擔憂不斷上升，但他們仍消費更多，並且改變了購物習慣。

Piper Sandler的半年度報告「盤點青少年」(Taking Stock With Teens)顯示，Lululemon和Nike等結合舒適和時尚的運動服裝品牌較傳統服裝品牌更受歡迎。

許多青少年表示，對藉由虛擬實境(VR)體驗購買商品的所謂「元宇宙」想法，若非不確定，就是不感興趣。

越來越多青少年還表示對非同質代幣(NFT)更熟悉，但實際上只有一小部分人曾購買NFT。

但調查顯示，他們也越來越擔心俄羅斯烏克蘭的戰爭，不過不太關注新冠疫情

Piper Sandler發現，青少年估計今年在從速食、電子遊戲到手提包和運動鞋等各種商品上花費約2367元，總支出約為660億元；這比2021年春季報告中的支出水平增加9%，比秋季調查增加4%。青少年年度支出在2006年春季達到3023元的最高點。

Piper Sandler從2月16日到3月22日對7100名青少年進行調查。受訪者平均年齡為16.2歲，平均家庭收入為6萬9298元。接受調查的青少年中有39%從事兼職工作，高於去年秋季的38%和春季的33%。

高達71%的青少年認為美國經濟正在惡化，高於去年秋天的56%和去年春天的46%。

當被問及哪些政治或社會問題對他們來說最重要時，青少年的首要反應是俄羅斯入侵烏克蘭，占13%。其次是環境的11%、種族平等和汽油價格都占10%，通貨膨脹則只占4%。

去年秋天和春天在調查中排名第4的新冠疫情，在這次調查中跌出前10大問題之外。

Piper Sandler消費者分析師艾格(Matt Egger)指出，Z世代消費者對環境的持續擔憂對於Rent the Runway等租賃平台和ThredUp和The RealReal等二手網站來說是個好兆頭。

疫情 烏克蘭 俄羅斯

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