美股最錢線／企業回購股票3190億 創紀錄

在美股動盪之際，各大公司正在加速交易，趁勢回購大量股票 ，以求在成長放緩之時能夠穩定投資人的情緒。

高盛 統計顯示，今年以來股票回購規模已經達到創紀錄的3190億元，而2021年同期的規模為2670億元。

值得注意的是，現在甚至連新上市的公司也加入股票回購的行列之中。

原本新上市公司會傾向於將現金用於推動公司成長，而不是向股東回報超額收益。但是在股價 大幅下跌使得股票回購更具吸引力之後，它們也按捺不住了。

英國《金融時報》引述高盛結構性股票主管佛里斯(Michael Voris)的話報導：「各個不同產業都在回購股票，是這幾年來的最高水平，而且數量明顯增加。這多半是由市場推動，而非其他任何因素。」

通常情況下，上市公司會回購股票來減少流通股數從而推高股價，提高每股獲利。而這也是企業表達對發展前景信心的方式，藉此提振投資人情緒。

但這種方式在股價大幅回跌時有了更多不同的意義。

今年以來，羅素3000指數成分股的平均股價跌逾30%，讓認為自家股價被低估的公司可以用相同的價格回購更多股票。同時隨著各公司持續面對高通膨和供應鏈緊張問題，獲利成長預期也或將放緩，這也加大了股票回購的吸引力，使其成為一種增加獲利的方式。

根據數據提供商Sentieo彙編的企業文件，除了增加回購授權外，企業還公開宣布了超過330億元的加速股票回購計畫。

相較於2021年第1季，今年來加速回購的規模已經比當時高出近4倍。並且，隨著下個月展開的財報季，規模可能會進一步擴大。

高盛分析師日前將2022年的股票回購規模調升至創紀錄的1兆元，較去年成長12%。去年，企業回購熱潮推動史坦普500指數上漲了27%。