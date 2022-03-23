分析師：房市初現崩盤 夏末恐挫25%

美國春季購房季正在如火如荼的進行中，但分析師警告，這場房地產 泡沫可能很快就會破裂。

研究諮詢公司Pantheon Macroeconomics首席經濟學者兼創始人謝博森(Ian Shepherdson)預測，今年美國的房屋銷售量將大幅下降。

他在研究報告中表示，預計今年夏末，成屋銷售量將從2月預測的602萬套下降到450萬套，降幅約為25%。

他說：「房產市場活動正步入大幅下滑的早期階段，這將導致房價漲幅急劇下降，最快可能從春季開始。」

這與前「債券天王」格羅斯(Bill Gross)的看法一致。格羅斯日前曾表示，將基準利率 提高到相對高水平將導致美國經濟崩潰，並打擊房地產市場，「無論如何升息，最終利率都不應超過2.5%。民眾剛習慣了低利率，任何更高的利率都會破壞房地產市場。」

謝博森以房貸申請需求開始下降作為房屋銷售預期放緩的證據。抵押貸款 銀行家協會(MBA)最新的房貸申請數據顯示，用於購屋的貸款申請數量較一年前下降超過8%。同時再融資需求疲軟，較去年下降近50%。

房貸需求的下降預示著房屋交易量的下滑，大多數購屋者依靠貸款來購房。謝博森認為這種下降與承受能力有關。根據房地美金融市場委員會的數據，截至17日，30年期房貸固定利率自2019年5月以來首次超過4%。

根據謝博森的計算，自去年9月以來，房貸利率的上升使中等價格住房的每月房貸支付成本增加超過400元，增幅達27%。

他在報告中指出：「這是個巨大的增加，即使某些家庭在疫情期間累積了部分儲蓄，但僅靠儲蓄累積無法為未來30年房貸支付所需的額外成本，這將進一步推動需求下降。」