小摩分析師建議：逢低就買進

摩根大通全球市場首席策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)近日一再強調，目前市場值得逢低買入。

雖然本周市場廣泛流傳中概股「不可投資 」的評級，但柯蘭諾維奇仍在前後兩份報告中表示，現在正是低接良機。

他指出從統計學來看，一路堅持低接策略總是會成功的。他在14日的報告中寫道：「太多的負面因素已經納入考量，我們支持擴大曝險部位，因為我們不相信會出現衰退。」

他在15日的報告中說：「這是個風險巨大但機會更大的時代。」他回顧過去一年的一些風險警告，並表示這些預測幾乎完全實現了。

即使如此，柯蘭諾維奇也強調，並非所有的下跌都應該買入，因為「並非所有資產都是廉價的，在大型股、防禦性股票 和低波動性股票中仍然有昂貴的成分，它們對利率上升、美國經濟放緩和類股輪動十分敏感」。

對於行有餘力的投資人，他建議「創新、科技、生技、新興市場，以及資本規模較小但波動性更大的股票，都有很大的機會」。

柯蘭諾維奇預計，經濟成長大幅放緩，這將迫使聯準會(Fed)停止升息、改為降息並推出新的量化寬鬆政策，從而有利於成長和通縮類股票。

但他仍看好大宗商品和大宗商品股票，「因為最近其走勢飆升是大宗商品漲價的副作用，而不是過去幾年由於投資不足和疫情 危機引發的巨大供需失衡。」

至於能源類股還有多少好日子？在柯蘭諾維奇看來，當能源類股達到與前一波大宗商品上漲周期相同的相對權重時，能源危機就會結束。這將重新調整經濟刺激，減少政治驅動資本配置的影響，並達到緩解危機所需的資本清算點。