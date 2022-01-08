聯準會轉趨鷹派 大摩：科技股跌勢已近尾聲

隨著聯準會(Fed)轉趨鷹派影響了投資人的利率預期，直接打壓了高估值的科技股。但大摩認為，這一波高估值科技股的跌勢即將結束。

摩根史坦利將去年12月開始的科技股跌勢與之前5次國債殖利率 上升引發的科技股暴跌進行比較。統計顯示，在以往利率走高時，一籃子高估值科技股跌幅的中位數為18%，而最近的跌幅為15%。

大摩策略師梅特里(Christopher Metli)和雷文伯格(Amanda Levenberg)在給客戶的報告中表示：「如果過去的市場震盪衝擊是面鏡子，那麼由利率引發的高估值科技股的拋售潮幾乎已經接近尾聲。」

該行還將史坦普500指數 目前的表現與之前進行比較後表示，最近的跌幅為2%，還不到過去跌幅的一半。

分析師們寫道：「如果殖利率壓力繼續增加，大盤指數可能比過去幾個月疲弱走勢有更大的下跌空間。」

雖然這在絕大幅度取決於殖利率未來的走勢，但他們預計，史指和那斯達克100指數未來2周將出現「進一步溫和下滑」。

高成長型股票 在2021年曾是美股表現最好的類股之一，但如今在Fed貨幣緊縮政策下，正面臨著更多的壓力和風險。

而對沖基金也正以10年來的最大速度狂拋科技股，為其跌勢火上加油。

對沖基金一直在瘋狂地平倉投機性軟體公司和網路股的部位，此類股票已較近期峰值下跌7.1%，接近過去5年利率飆升時跌幅的中值。

摩根史坦策略師還指出，隨著Fed轉向鷹派立場，以及距離緩解利率焦慮的唯一潛在解藥財報季還有數周時間，對沖基金的整體股票部位可能需要削減。