我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

毛澤東兒媳婦劉思齊逝世 享年92歲

德州老媽怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

聯準會轉趨鷹派 大摩：科技股跌勢已近尾聲

財經新聞組／綜合報導

隨著聯準會(Fed)轉趨鷹派影響了投資人的利率預期，直接打壓了高估值的科技股。但大摩認為，這一波高估值科技股的跌勢即將結束。

摩根史坦利將去年12月開始的科技股跌勢與之前5次國債殖利率上升引發的科技股暴跌進行比較。統計顯示，在以往利率走高時，一籃子高估值科技股跌幅的中位數為18%，而最近的跌幅為15%。

大摩策略師梅特里(Christopher Metli)和雷文伯格(Amanda Levenberg)在給客戶的報告中表示：「如果過去的市場震盪衝擊是面鏡子，那麼由利率引發的高估值科技股的拋售潮幾乎已經接近尾聲。」

該行還將史坦普500指數目前的表現與之前進行比較後表示，最近的跌幅為2%，還不到過去跌幅的一半。

分析師們寫道：「如果殖利率壓力繼續增加，大盤指數可能比過去幾個月疲弱走勢有更大的下跌空間。」

雖然這在絕大幅度取決於殖利率未來的走勢，但他們預計，史指和那斯達克100指數未來2周將出現「進一步溫和下滑」。

高成長型股票在2021年曾是美股表現最好的類股之一，但如今在Fed貨幣緊縮政策下，正面臨著更多的壓力和風險。

而對沖基金也正以10年來的最大速度狂拋科技股，為其跌勢火上加油。

對沖基金一直在瘋狂地平倉投機性軟體公司和網路股的部位，此類股票已較近期峰值下跌7.1%，接近過去5年利率飆升時跌幅的中值。

摩根史坦策略師還指出，隨著Fed轉向鷹派立場，以及距離緩解利率焦慮的唯一潛在解藥財報季還有數周時間，對沖基金的整體股票部位可能需要削減。

殖利率 股票 指數

上一則

財經簡訊

下一則

那指5天跌4.5% 近1年單周最糟

延伸閱讀

科技股續不振 那指連跌三日

科技股續不振 那指連跌三日
洛城新語／2022有多難？馬斯克的危言

洛城新語／2022有多難？馬斯克的危言
Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象

Fed露鷹爪戳爆科技股泡沫？方舟旗艦基金見敗象
Fed釋出大幅轉鷹訊息 可能還沒考慮到Omicron疫情

Fed釋出大幅轉鷹訊息 可能還沒考慮到Omicron疫情

熱門新聞

美股5日下跌，華爾街對金融政策即將收緊作出反應，道瓊工業平均指數在2022年首次收跌。美聯社

Fed升息後就縮表 道指重挫近400點

2022-01-05 16:50
根據TipRanks，頂尖分析師的集體成功率可達82.7%，選股的平均報酬率為13.95%。示意圖。（路透）

去年最厲害的5位分析師出爐 來看他們最賺錢的選股

2022-01-02 22:51
聯準會準備啟動升息之際，2022年投票成員將更偏向鷹派，緊縮速度可能超出預期。圖為聯準會主席鮑爾。(美聯社)

Fed緊縮貨幣可能加速度 將不利美股

2022-01-02 15:59
傳奇投資人黑石集團副董事長韋恩。路透

傳奇投資人預言：2022美股漲不動、金價與油價飆

2022-01-04 12:15
運輸燃煤的駁船排列在印尼東加里曼丹省馬哈坎河上。 路透

最大燃煤出口國印尼本月暫停外銷 全球煤價看漲

2022-01-01 09:50
美國聯準會（Fed）將公布12月決策會議紀錄，細節如何備受市場關注。路透

研究員：市場緊盯Fed和Omicron 焦點卻擺錯

2022-01-05 14:02

超人氣

更多 >
前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡

前國務卿龐培歐 6個月減重90磅 戒了最愛的起士漢堡
世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢

世說新聞／華男染疫無症狀 30天後慘遭截肢
存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍

存簿驚見「一夜春宵費」另一半懷疑她偷吃 賣家來解圍
布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸

布蘭妮釋放自由女性的能量 居然正面全裸
密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審

密州殺害華妻案 法官今判刑28年 全案不得重審