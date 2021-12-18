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王力宏崩毀：偶像假亦真 你還相信偶像嗎？

今年IPO創紀錄 操作宜謹慎

財經新聞組／綜合報導

根據諮詢公司安永(Ernst & Young)的數據，美股IPO市場在2021年打破紀錄，有416支個股IPO，籌集約1560億元。但表現參差不齊，Renaissance Capital的美股IPO ETF(IPO)今年來下跌近15%。

其中有支新股備受Miller Tabak首席市場策略師馬利(Matt Maley)看好。他表示，表現相對出色的Affirm可能在未來幾周出現爆發走勢。自1月IPO以來，Affirm的股價上漲了102%，但最近一直在下跌，自11月初以來下跌了38%。

馬利指出，「如果觀察它的相對強弱指數RSI指標，與許多其他個股不同，上周已呈現相當超賣的程度。」「信不信由你，即使是Robinhood賣超程度也沒有那麼誇張。」

在消費者金融保護局(CFPB)宣布對「先買後付」等公司進行調查後，Affirm股價下跌達兩位數。

馬利預期該股能夠突破每股114元，「至少會在走勢之中出現一支上升趨勢線。如果能夠升至128元以上，就是在一段時間以來首度創下第一個上升趨勢的高點。」「這真的就代表走勢已經改變，很多資金將開始重新湧入這支個股。」

Affirm 17日收於98.77元。

Chantico Global創始人兼CEO桑契斯(Gina Sanchez)則表示，投資人在IPO投資方面必須做好功課，「你不能僅僅因為是IPO就投資，因為一如所見，到處都有值得投資的標的。」

同時也是Lido Advisors首席市場策略師的桑契斯說，以IPO價格買進與掛牌交易首日買進也有截然不同的回報，「2021年就是一個很好的例子。如果以上市IPO的平均價格買進，今年的收益約為33%，比史坦普指數要好。但如果晚一天進場，平均損失 7%。」

她說，「這是操作IPO必須考慮的挑戰。」估值「的確很重要，所以不能因為它是IPO就大舉買入，然後被過高的估值擊退。」

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