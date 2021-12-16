美股最錢線／專家：加密幣未來漲幅減慢

聯準會(Fed)的動作讓加密貨幣 備受關注。近幾個月來，有關紓困性貨幣政策可能終結給該產業蒙上一層陰影。比特幣 近日交易低於關鍵的心理關卡5萬元，遠低於11月創下的近7萬元高點。

Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)表示，「我是加密貨幣的忠實信徒，擁有一些，但我也是個現實主義者。而且如果想成功地擁有或交易加密貨幣，持有一定比例會更讓人安心。」

對於泰普來說，最佳的持有比率大約相當於流動資產淨值的10%，他說這個數字讓他即使賠錢也不會難過；但如果它上漲10倍，他就會「非常開心」。

他說，「加密貨幣在疫情高峰時飆升，因為有新流動性湧入，尤其是紓困支票。但這不再是催化劑，因此未來漲幅將會慢得多。」

泰普指出，他將50%的加密貨幣部位分配給以太幣 ，40%分配給比特幣，10%分配給鮮為人知的加密貨幣波卡幣(polkadot)，「現在所有新資金都將投入波卡幣，沒有多少人聽過它。」「其創始人也是以太幣的聯合創始人，他基本上採用以太幣的技術並變得更好。」

Inside Edge Capital Management創始人戈登(Todd Gordon)表示，最近加密貨幣的疲軟可能與科技股拋售和流動性減少有關。然而，他認為加密貨幣獲得資深投資人和法人青睞是其重要利多，應該足以抵消跌勢。

和泰普一樣，戈登也看好加密貨幣，在他投資組合中占3%，包括56%的比特幣、35%的以太幣、5%的solana和3%的cardano。

他說，「如果想找到一個最好的方法來比較以太幣和比特幣之間的差異，可以考慮最傳統的交叉匯率，靠此可以進行匯差交易。」

以太幣相對比特幣已經走弱，但最近在現有水平找到支撐。如果它能夠維持在支撐點之上，戈登認為有可能增持以太幣部位。（財經新聞組）