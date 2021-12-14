我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肯州龍捲風災 全家躲浴室被打飛 2個月大女嬰不治

芝警搞錯地址 誤逮裸女還「不讓穿衣服」要賠290萬

財經簡訊

財經新聞組／整理

Vox Media擬收購Group Nine

根據內部備忘錄，Vox Media正在就收購數位媒體公司Group Nine進行深入談判。「華爾街日報」報導，Vox CEO班克夫(Jim Bankoff)和Group Nine CEO勒惹(Ben Lerer)向員工發送電子郵件。Group Nine擁有的數位媒體資產包括PopSugar、NowThis、Thrillist和Dodo。

百達翡麗蒂芙尼聯名表拍出650萬

第一款全新限量版百達翡麗與蒂芙尼(Tiffany & Co.)的聯名手表Nautilus在拍賣會上以650萬元售出，為其零售價的120多倍。這枚腕錶由百達翡麗與紐約的Bacs & Russo聯合拍賣，是170枚限量版Nautilus Ref中的第一支。其官方零售價約5萬2000元。

Rivian R1T獲評2022年度卡車

MotorTrend將Rivian全電動車R1T評為2022年度卡車，擊敗福特汽車、通用汽車(GM)和現代汽車的其他皮卡。其他入圍者包括福特Maverick、GMC Hummer EV和現代Santa Cruz。這項「金卡鉗」獎每年都受到全球汽車製造商追捧。

蘋果開放用戶指定死後帳戶繼承權

蘋果發布iPhone的重大更新iOS 15.2，其中包括一項名為Digital Legacy新功能，讓用戶可以選擇在死後取得帳戶所有權的特定人員。目前親人很難取得已故家人或朋友的蘋果帳戶。由於沒有密碼或iCloud資訊，身後的家庭成員有時必須獲得法院命令才能取得已故親人的數字數據。

高投機股GameStop和AMC大跌

美股13日大跌，GameStop和AMC Entertainment等投機性個股也蒙受重創，投資人在經歷轉折的一年後拋售這些高風險模因股。一度成為模因股狂熱中心的GameStop暴跌13.96%，本月跌幅達到30%。AMC下跌15.31%，本月跌幅逾31%，並創下6月來最低水平。Bed Bath & Beyond下跌6.49%。

SVB金融收購MoffettNathanson

矽谷銀行母公司SVB金融集團同意收購科技、媒體和電信研究公司MoffettNathanson，交易財務條款沒有披露。莫菲特(Craig Moffett)涉足電信業超過25年，在2013年與納坦森(Michael Nathanson)共同創立MoffettNathanson。在被SVB併購後其股票客戶不會有任何變化。

汽車 蘋果 GameStop

上一則

OPEC上調原油需求

下一則

中國移動A股IPO籌資560億 獲證監會核准

延伸閱讀

庫柏回收快速處理大小卡車載卸廢材

庫柏回收快速處理大小卡車載卸廢材
塞港改善？洛港執董稱大減 卡車運輸協會CEO：更緊張了

塞港改善？洛港執董稱大減 卡車運輸協會CEO：更緊張了
墨南卡車撞陸橋翻覆 53死多為瓜地馬拉移民

墨南卡車撞陸橋翻覆 53死多為瓜地馬拉移民
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

橋水基金創辦人達里歐。（路透）

橋水創辦人稱「經濟大災難」要來了 快評估財務風險

2021-12-08 01:30
美國對進口貨物的消費需求攀升，帶動亞洲對美出口的運價利潤大增，航運業者紛紛將空櫃調回亞洲，但這不利急需貨櫃裝貨的美國出口業者。路透

美國塞港未解...空櫃愈來愈多美商卻搶不到 原因在此

2021-12-09 07:28
好市多最近擴大經營「好市多Next」電商網站。取材自好市多

好市多加碼網購優惠 抵禦亞馬遜進逼

2021-12-09 08:09
彭博預言2022年8大經濟風險。(美聯社)

彭博預言：2022年8大經濟風險

2021-12-13 15:22
投資入擺脫對Omicron變種病毒新興威脅的擔憂，美股大漲，道瓊工業平均指數收復前幾周跌幅。美聯社

擺脫變種病毒 道指上漲646點

2021-12-06 16:46
美國財政部長葉倫。 美聯社

葉倫：不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司

2021-12-10 16:08

超人氣

更多 >
地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬

地表最強10歲網紅 美國亞裔男孩一年進帳3000萬
他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死

他嫖娼到一半 突心臟病發 被女方扔房間致死
移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝

移民舞蹈家陳乃霓 夏威夷游泳意外中驟逝
這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅

這漏洞好大 德州有一批人坐擁華屋卻不必繳地產稅
睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠

睽違21年 21歲印度佳麗摘下「環球小姐」后冠