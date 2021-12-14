Vox Media擬收購Group Nine

根據內部備忘錄，Vox Media正在就收購數位媒體公司Group Nine進行深入談判。「華爾街日報」報導，Vox CEO班克夫(Jim Bankoff)和Group Nine CEO勒惹(Ben Lerer)向員工發送電子郵件。Group Nine擁有的數位媒體資產包括PopSugar、NowThis、Thrillist和Dodo。

百達翡麗蒂芙尼聯名表拍出650萬

第一款全新限量版百達翡麗與蒂芙尼(Tiffany & Co.)的聯名手表Nautilus在拍賣會上以650萬元售出，為其零售價的120多倍。這枚腕錶由百達翡麗與紐約的Bacs & Russo聯合拍賣，是170枚限量版Nautilus Ref中的第一支。其官方零售價約5萬2000元。

Rivian R1T獲評2022年度卡車

MotorTrend將Rivian全電動車R1T評為2022年度卡車，擊敗福特汽車 、通用汽車(GM)和現代汽車的其他皮卡。其他入圍者包括福特Maverick、GMC Hummer EV和現代Santa Cruz。這項「金卡鉗」獎每年都受到全球汽車製造商追捧。

蘋果 開放用戶指定死後帳戶繼承權

蘋果發布iPhone的重大更新iOS 15.2，其中包括一項名為Digital Legacy新功能，讓用戶可以選擇在死後取得帳戶所有權的特定人員。目前親人很難取得已故家人或朋友的蘋果帳戶。由於沒有密碼或iCloud資訊，身後的家庭成員有時必須獲得法院命令才能取得已故親人的數字數據。

高投機股GameStop 和AMC大跌

美股13日大跌，GameStop和AMC Entertainment等投機性個股也蒙受重創，投資人在經歷轉折的一年後拋售這些高風險模因股。一度成為模因股狂熱中心的GameStop暴跌13.96%，本月跌幅達到30%。AMC下跌15.31%，本月跌幅逾31%，並創下6月來最低水平。Bed Bath & Beyond下跌6.49%。

SVB金融收購MoffettNathanson

矽谷銀行母公司SVB金融集團同意收購科技、媒體和電信研究公司MoffettNathanson，交易財務條款沒有披露。莫菲特(Craig Moffett)涉足電信業超過25年，在2013年與納坦森(Michael Nathanson)共同創立MoffettNathanson。在被SVB併購後其股票客戶不會有任何變化。