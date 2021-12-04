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紐約州新冠確診連2天破萬 醫院超載危機再現

就業報告不佳 科技拖累股指

財經新聞組／綜合報導

11月就業報告令人失望，美股下跌，結束了因omicron變種病毒而大幅震盪的一周。

道瓊工業平均指數下跌59.71點或0.17%至3萬4580.08點，主因波音下跌1.92%，道指盤中一度大跌300點。史坦普500指數下跌38.67點或0.84%至4538.43點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌295.82點或1.92%至1萬5085.47點。主要股指本周全面下跌。

科技股表現最差，拖累主要股指，特斯拉下跌6.42%，Zoom Video下跌4.08%。而DocuSign在發布低於分析師預期的第4季銷售預測後，股價暴跌42.22%。

與病毒密切相關的股票本周大起大落，3日走勢不變。酒店和航空公司等受惠經濟擴張的個股領跌。拉斯維加斯金沙集團下跌4%，達美航空下跌1.8%。Norwegian Cruise Line下跌4.49%，Carnival Corp.下跌3.86%。

11月非農就業人數僅增加21萬人，遠低於《道瓊》調查經濟學者預測的57.3萬人。然而失業率大幅下降至4.2%，優於預期的4.5%。

中國網約車巨頭滴滴在亞洲交易時段宣布將開始從紐約證券交易所退市，並計畫在香港上市。股價下跌逾22%。

即使2日出現反彈，道指上漲超過600點，但本周道指仍下跌0.9%。史指下跌1.2%，那指下跌2.6%。

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