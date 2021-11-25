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財經簡訊

財經新聞組／整理

購屋勁揚 房貸申請量連升3周

根據抵押貸款銀行家協會(MBA)季節調整後指數，上周房貸申請總量較前周增加1.8%，主要是由成長5%的購屋申請推動，但仍較一年前同周下降4%；本周是連續第3周上漲。符合資格的30年期房貸平均利率由3.2%升至3.24%；再融資申較前周增0.4%，年減34%。

馬斯克本周再賣10.5億特斯拉

根據本周公布的最新財務文件，特斯拉CEO馬斯克23日再出售約10.5億元股票。這次銷售是9月已預先規劃，以行使將於2022年到期的期權。馬斯克本月共賣出98.5億元特斯拉股票，其中包括11月10日當周賣出69億元和11月15日和16日賣出的另外19億元。部分售股是用來履行與行使股票期權相關的納稅義務。

第2季GDP成長率 上修至2.1%

商務部報導，第2季GDP成長率小幅上修至2.1%，但低於預期的2.2%。主要是由於消費者購買和私有庫存商品投資的向上修正。此外，工資和福利的增幅出現大幅修正，增加了3011億元，比初值調升超過50%。

10月耐久財訂單減0.5% 連降2月

人口普查局表示，10月耐久財品訂單下降0.5%，一反預期的成長0.2%，為連續第二個月下降。但不包括運輸在內，耐久財訂單增加0.5%；剔除國防，則增加0.8%。代表商業投資的非國防資本財新訂單上月下降1.2%。但出貨量、未完成訂單和庫存都增加了。

10月PCE指數年增5% 31年新高

商務部表示，10月個人消費支出(PCE)指數月增1.3%，年增5%，為1990年11月來最快漲幅；不含食品和能源的核心PCE年增4.1%，為1991年1月來最高。兩者都與《道瓊》估計相符。能源成本年增30.2%，而食品價格上漲4.8%；服務業上升6.3%，與9月持平；商品上升7.3%，高於上月的6.4%。

密大消費者信心指數 10年新低

密西根大學11月消費者信心指數月降至63.5，為10年來最差，上月修正後指數為67.9。經濟學者指出，下降的原因是通膨快速上升，再加上缺乏有效遏制通膨率飆升的聯邦政策。雖然疫情導致供應短缺是主因， 但通貨膨脹的影響性更加擴大，並蔓延至整個經濟中。

指數 特斯拉 馬斯克

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