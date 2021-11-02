ISM製造業指數 16月新低

美國供應管理協會(ISM)表示，其10月製造業指數從9月的61.1下滑至60.8，為16個月來低點。高於50的讀數代表製造業擴張。《路透》調查的經濟學者預計該指數將降至60.5。交貨指數由9月的73.4升至75.6，貨款指數則由81.2加速至85.7；新訂單指數由66.7降至59.8，為去年6月來最低。

亞馬遜 明年底發射低軌衛星

亞馬遜宣布將在2022年第4季發射其第一顆低軌Kuiper計畫網路衛星。該公司向美國聯邦通信委員會(FCC)提交發射和運作其前兩顆原型衛星KuiperSat-1和KuiperSat-2的請求。這些衛星將與其ABL太空站一起由RS1火箭發射。Kuiper計畫由3236顆衛星組成。

可口可樂收購Bodyarmor

可口可樂宣布以56億元收購運動飲料製造商Bodyarmor的全部控制權，這是該公司歷來最大宗品牌收購案。可口可樂在2018年收購了Bodyarmor 15%股份，成為其第二大股東。籃球傳奇人物布萊恩(Kobe Bryant)是第三大股東，《華爾街日報》報導，這位已故NBA球星遺產將因此獲得約4億元。

亞馬遜取消倉庫員工口罩令

亞馬遜取消對完全接種疫苗 的倉庫工人的口罩強制令。從11月2日開始，除非州或地方法律有規定，否則已完整接種疫苗的員工將不再需要在工作時戴口罩。亞馬遜表示，只要員工接種最後一劑疫苗至少2周，就被認為已經完全接種了疫苗。

遊戲平台Roblox 當機3天

Roblox在連續當機3天後31日恢復服務。Roblox是一個允許用戶操作和創建遊戲的網路平台，它在美東時間28日晚上7點左右遇到問題。初步的報導推測，當機與與食品連鎖店Chipotle合作的萬聖節促銷活動有關。然而Roblox否認，表示根本原因確定為「內部系統問題」。

人員短缺 美航取消航班

美國航空1日取消了380多架航班，占主要航班的13%，該公司在人員短缺導致周末數千人旅遊中斷後，急於穩定其業務。美航自29日以來已取消2200多架主線航班，問題歸咎於28日的大風和機組人員短缺。航班跟踪網站FlightAware表示，美航31日取消了1000多架航班，占營運量30%。