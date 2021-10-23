餐廳業缺工 機器人趁虛而入 Flippy機器人測試炸雞翅

機器人正在解決餐廳勞力不足的問題。（Miso Robotics）

在Inspire Brand位於亞特蘭大 的創新中心，Flippy機器人正在接受新挑戰。這款由Miso Robotics製造的自動化機器手臂原本用來製作漢堡，現在它開始試著炸雞翅。

這些被稱為Flippy 1和2的機器人已經開發了近5年，在CaliBurger和White Castle等品牌試用，Inspire旗下的Buffalo Wild Wings品牌正在測試用來製作雞翅，以提高產量和速度，希望在2022之後可以擴大使用範圍。

Inspire餐廳營運和創新資深副總裁森泰爾(Stephanie Sentell)表示：「Inspire推動的自動化策略和願景事實上與勞動力短缺無關，而在於如何提高產能。」「正在測試的自動化作業將能夠避免這個問題並為客人更快提供食物。」

但勞動力短缺是難以避免的。全國餐館協會(NRA)最近報告，五分之四的業者人手不足，其中包括81%的全方位餐廳和75%的有限服務餐廳。機器人技術有助緩解人員配備挑戰並加快營運速度。

Miso表示，它的Flippy 2機器人可望填補廚房中的一個重要角色：油炸食品。

Miso Robotics CEO貝爾(Mike Bell)說：「油炸是其中一項最艱難工作 之一。它很單調，有時很危險，而且一再重複。因此，這是引進自動化機器人並為Buffalo Wild Wings等品牌提供協助的絕佳機會。」

這款機器人每月成本最高達3000元。Miso預計在未來幾個月內與頂級連鎖餐廳一起在十幾個地點試行。

當Flippy機器人開始在後場工作時，Richtech生產的Matradee卻可以在前場負責等待清理桌面。這型機器人的零售價高達2萬元，已在包括California Pizza Kitchen在內的餐廳進行測試。

Richtech營運長鄭菲爾(Phil Zheng, 譯音)表示，在當前艱難的環境下，該公司每周仍能與大型連鎖餐廳簽約測試。

他說，「我們的食物配送機器人基本上可以讓伺者同步服務更多餐桌，客戶可以更快地獲得食物。餐廳能夠增加收入，讓服務員能夠有更多時間與客戶溝通，接受加點飲料或特價商品之類的東西，也能為企業帶來更多收入。」

不過EMSI最近一份名為「人口乾旱」的報告指出，雖然自動化可以幫助減輕勞動力困擾，但它面臨兩個挑戰。首先，機器人不能完全取代人力。其次，當前的勞動力短缺不會消失，製造機器人和其他自動化技術解決方案還是需要勞工 。