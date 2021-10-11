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財報季登場 銀行股受矚目

財經新聞組／綜合報導
從勞工到原物料成本無所不漲，已開始令美股投資人坐立不安。（路透）
從勞工到原物料成本無所不漲，已開始令美股投資人坐立不安。（路透）

美國就業數據不如預期，股、債市上周五（8日）反應舉棋不定。但在政府債務上限爭議和油價上漲的隱憂下，美股周線仍保住漲勢，能否安度接下來的財報季，則將是另一番考驗。

道瓊工業指數周五跌幅不到0.1%。史坦普500和那斯達克綜合指數各跌0.2%和0.5%，一周下來，那斯達克微漲0.1%，道瓊和史坦普各漲1.2%和0.8%，三大指數都保住了周線漲勢，史坦普還交出9月以來最佳周線紀錄。

美國10年期公債殖利率周五躍升至1.6%以上，已連續七周上漲。債券市場本周一因哥倫布日休市，股市仍將交易。

美國9月就業報告新增19.4萬人，遠不如市場所料的50萬人，不過，Pictet首席策略師鮑里尼指出，儘管新增就業不如預期，但從其他數據可以看見，勞動市場呈現緊俏，聯準會（Fed）更有把握按計畫縮減購債，不會改變11月宣布寬鬆退場時間表。

美國就業職缺仍多，不過退出職場的人也多了，即使時薪上漲4.6%，仍不足以吸引勞工重返就業，如此複雜的就業局面下，不難理解美股的反應是按兵不動。

倒是從勞工到原物料成本無所不漲，已開始令投資人坐立不安。據RBC資本市場公司調查，認為未來6到12個月企業利潤會增加的投資人只有25%，不如6月調查的39%。認為利潤會萎縮的受訪者也由19%增至36%。悲觀看待市場的受訪者也由14%增至28%。

投資人可從本周開始的財報季一探究竟，其中以銀行業最受矚目。摩根大通、美國銀行、花旗的財報，有助掌握美國經濟的狀況，以及貸款的需求和消費支出的情形。

巴隆周刊（Barron's）則提醒，別指望接下來會再現新冠肺炎疫情以來的財報水準。自實施防疫封鎖以來，美國企業獲利大都大幅成長，優於預期的幅度也十分可觀，但情況已有改變。分析師已不再上修、反而開始下修獲利預測。

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