餐廳業期盼露天用餐永久化 91%民意支持

餐廳業者希望露天用餐由臨時性變成永久性。（路透）

新冠疫情迫使消費者走出餐廳，在人行道、停車位和開闊的街道上用餐。而現在餐館業者希望這些戶外用餐設施、帳篷和棚屋可能成為常態設施。

舊金山管理部門7月投票贊成將露天餐飲永久化；亞特蘭大和費城等城市也在考慮採取類似措施。紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)在一年前其力推的「露天餐廳」方案通過後，紐約市就開始研究永久的戶外用餐規則技術細節。

不僅是大城市在考慮這種變化。加州 Fairfax鎮於8月對居民、遊客和企業進行了一項民調，以確定是否應該允許餐館永久經營他們的露天用餐區。在987名受訪者中，91%的人表態支持。

於2020年6月與妻子在Fairfax開設Stillwater餐廳的魯伊斯(David Ruiz)表示，在原有露天後院之外，隨著Fairfax批准露天用餐，他也在門口街邊打造自有的用餐區，約占餐廳總容量的三分之一。

紐約曼哈頓烏克蘭村的指標餐廳Veselka在戶外打造一個用餐區，增加大約50個座位。老闆伯查德(Jason Birchard)說，「這真的有助獲利。」「那11張桌子的整整50個座位絕對值得保留。」

即使如此，讓戶外用餐成為餐廳常態也遇到一些反對聲音。某些餐館收到不少對嘈雜的戶外顧客和停車位不足的投訴。

在紐約市，白思豪為取消大約8550個停車位進行辯護，宣稱戶外用餐保留了10萬個餐廳工作崗位。截至2019年，該市街道上約有300萬個停車位。

代表餐廳業遊說的紐約市酒店聯盟執行董事里吉(Andrew Rigie)說，「正如很多人所說，一個停車位只能停一輛車，而且通常是臨時的，但重點應在一個停車位可以放下多少個座位以及它創造了多少就業機會。」

衛生是另一個問題。紐約市反對戶外用餐的社區組織聯盟Cue Up成員沃德曼(Stuart Waldman)指出，「老鼠總是跑來跑去。」

即使市政府試圖解決這些問題，餐廳業者也可能發現顧客並不那麼渴望全年坐在外面。去年冬天，許多人冒著寒冷的天氣在戶外用餐，導致業者必須投資丙烷加熱器和其他功能來為顧客保暖。