我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA前局長：Delta在美肆虐近尾聲 全球趨緩還要等

餐廳業期盼露天用餐永久化 91%民意支持

財經新聞組／綜合報導
餐廳業者希望露天用餐由臨時性變成永久性。（路透）
餐廳業者希望露天用餐由臨時性變成永久性。（路透）

新冠疫情迫使消費者走出餐廳，在人行道、停車位和開闊的街道上用餐。而現在餐館業者希望這些戶外用餐設施、帳篷和棚屋可能成為常態設施。

舊金山管理部門7月投票贊成將露天餐飲永久化；亞特蘭大和費城等城市也在考慮採取類似措施。紐約市白思豪(Bill de Blasio)在一年前其力推的「露天餐廳」方案通過後，紐約市就開始研究永久的戶外用餐規則技術細節。

不僅是大城市在考慮這種變化。加州Fairfax鎮於8月對居民、遊客和企業進行了一項民調，以確定是否應該允許餐館永久經營他們的露天用餐區。在987名受訪者中，91%的人表態支持。

於2020年6月與妻子在Fairfax開設Stillwater餐廳的魯伊斯(David Ruiz)表示，在原有露天後院之外，隨著Fairfax批准露天用餐，他也在門口街邊打造自有的用餐區，約占餐廳總容量的三分之一。

紐約曼哈頓烏克蘭村的指標餐廳Veselka在戶外打造一個用餐區，增加大約50個座位。老闆伯查德(Jason Birchard)說，「這真的有助獲利。」「那11張桌子的整整50個座位絕對值得保留。」

即使如此，讓戶外用餐成為餐廳常態也遇到一些反對聲音。某些餐館收到不少對嘈雜的戶外顧客和停車位不足的投訴。

在紐約市，白思豪為取消大約8550個停車位進行辯護，宣稱戶外用餐保留了10萬個餐廳工作崗位。截至2019年，該市街道上約有300萬個停車位。

代表餐廳業遊說的紐約市酒店聯盟執行董事里吉(Andrew Rigie)說，「正如很多人所說，一個停車位只能停一輛車，而且通常是臨時的，但重點應在一個停車位可以放下多少個座位以及它創造了多少就業機會。」

衛生是另一個問題。紐約市反對戶外用餐的社區組織聯盟Cue Up成員沃德曼(Stuart Waldman)指出，「老鼠總是跑來跑去。」

即使市政府試圖解決這些問題，餐廳業者也可能發現顧客並不那麼渴望全年坐在外面。去年冬天，許多人冒著寒冷的天氣在戶外用餐，導致業者必須投資丙烷加熱器和其他功能來為顧客保暖。

紐約市 白思豪 加州

上一則

中國電荒 演變成灰犀牛事件 專家：長期電價漲定了

延伸閱讀

紐約打疫苗送100元 白思豪：已有25萬人領錢 西語裔近半

紐約打疫苗送100元 白思豪：已有25萬人領錢 西語裔近半
紐約州民主黨主席背書霍楚選州長 呼籲團結

紐約州民主黨主席背書霍楚選州長 呼籲團結
紐約公校人員強制接種令生效 白思豪：95%已接種

紐約公校人員強制接種令生效 白思豪：95%已接種
強制令生效 紐約市9成公校人員打過1劑疫苗

強制令生效 紐約市9成公校人員打過1劑疫苗

熱門新聞

美股1日走高，投資人擺脫了不順的9月，新冠出現口服治療的消息提振了與經濟復甦相關的企業股價。圖為製藥商默克(Merck)。美聯社

默克發表新冠口服藥 道指大漲482點

2021-10-01 16:33
美國財政部長葉倫。歐新社

「X日」迫近 美國經濟可能大難臨頭

2021-10-01 11:00
「女股神」伍德認為未來5到10年，該擔心通貨緊縮而不是通貨膨脹。 取材自彭博資訊

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

2021-09-30 08:12
美國國債殖利率接近3個月高位，華府繼續陷入預算僵局，拖累科技股，使美股28日大跌。美聯社

利率飆+國會僵局 拖累科技股 道瓊跌569點

2021-09-28 16:40
紐約時報專欄作家克魯曼。路透

克魯曼對化解債限危機獻策：鑄1兆美元白金幣

2021-10-02 07:40
美股道瓊指數30日大跌548點，以低迷的市場情緒結束今年最糟的一個月。美聯社

道指下跌548點 史指1年半最糟

2021-09-30 16:45

超人氣

更多 >
留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

留學生檢測：美國人這麼溫柔？ 華人返鄉戳鼻：像撒了辣椒麵

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024

前白宮助理「螢幕惡女」：川普健康狀況恐無法再戰2024
見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳

見光死的「潘朵拉文件」：普亭情婦＆梁振英海外密帳
影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵

影／時報廣場列車正進站 一女遭突襲 被推向地鐵
「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜

「潘朵拉文件」揭海外避稅 河南美女代表馮琪雅上榜