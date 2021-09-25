運費成本飆 零售業警告消費者漲價在即

好市多警告消費者漲價在所難免。（路透）

運輸瓶頸導致運費上漲，正給零售商 帶來麻煩。

倉儲式零售商好市多 (Costco)繼5月之後，本周加入一長串零售同業行列，對運費上漲和隨之而來的供應鏈問題發出警報。採取類似行動的還有運動服裝巨頭Nike、經濟領頭羊聯邦快遞(FedEx)和通用磨坊(General Mills)。

近幾個月來，貨櫃進口成本飆升。美國商銀表示，在一年半前新冠疫情 未爆發時，從上海到紐約的40英尺貨櫃成本約2000元；而現在暴增至1萬6000元。

在與分析師的電話會議上，好市多財務長格蘭堤(Richard Galanti)將運費稱為「永久性通膨項目」，並表示這些上漲與「可能永久漲價」的項目相結合，增加營運壓力。不僅運費，還包括更高的勞動成本、對運輸和產品的需求上升，以及電腦晶片、石油和化學品短缺以及商品價格上漲。

他說，「我們無法維持價格不變。」「其中有些必須轉嫁，而且已經開始。我們對此很務實。」

他評估漲幅可能在3.5%至4.5%之間。其中紙製品成本上漲4%至8%，而塑料和寵物產品的短缺會導致漲幅從5%上漲至11%不等。

各零售商都正在為年底假期準備，然而當前時機不佳。企業被迫在關鍵時期之前應對這種情況。

諮詢公司Berkeley Research Group全球零售業務總經理耶利內克(Keith Jelinek)說，「假期將至，零售商首要之務就是必須靈活處理供應鏈。」「所有成本都會影響獲利。零售商真正的挑戰是能轉嫁多少給消費者，以及能否從其他方面獲得補償以達成總獲利目標。」

許多企業認為消費者至少目前願意接受更高的價格。疫情期間政府提供的數兆元困措施增加了個人財富，第2季家庭淨資產增加了4.3%。

沒有人知道消費者會願意支付更高價格多久。耶利內克說，預計目前的情況至少會持續到假期時和明年年初。