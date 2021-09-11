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「台灣代表處」有象徵意義 美學者分析對三邊關係衝擊

美稱無人機狙殺IS成員 擊斃卻是人道組織人士

財經簡訊

財經新聞組／整理

蘋果App Store收入7成靠遊戲

根據最新的法院裁決，蘋果App Store的收入幾乎全部來自遊戲。根據裁決書，遊戲App約占蘋果App Store總收入的70%。法院表示，這70%是由不到10%的用戶產生的。相比之下，超過80%的帳戶幾乎沒有產生任何收入，因為App Store上有80%的App是免費的。

迪士尼年底前新片只在戲院上

迪士尼宣布，2021年底前所有電影將全部只在戲院上映。上半年，迪士尼在電影院和Disney+上以免費或30元價格放映新電影，當時疫苗接種率還未上升，delta變種病毒也還沒猖獗散布。但很明顯地，雙重發行導致了電影院門票銷售下降。

美商銀CEO宣布高層人事異動

美國商銀CEO莫伊尼漢(Brian Moynihan)宣布他12年任期來最徹底的人事更動。他在發給員工的備忘錄中任命了新的財務長、技術部門負責人、總法律顧問和行政長，該該公司的管理團隊增加了5名新成員。美國商銀營運長孟塔格(Tom Montag)數周前離職，原被認為是莫伊尼漢的接班人。

晶片短缺讓GM交車減幅更大

通用汽車(GM)財務主管表示，下半年全球晶片短缺對汽車銷售和生產的打擊將比之前預期來得大。財務長雅各森(Paul Jacobson)表示，晶片短缺將使GM下半年的北美的批發交車量減少約20萬輛，而上半年交車量為110萬輛。減幅是GM在8月公布第2季財報時預期10萬輛的2倍。

Tinder CEO將出任雅虎新CEO

根據公司備忘錄，約會網站Tinder CEO蘭佐(Jim Lanzone)將出任雅虎(Yahoo)的新任CEO。現任雅虎CEO葛拉潘(Guru Gowrappan)將成為雅虎顧問。私募股權公司Apollo於9月1日完成收購原名為Verizon Media的雅虎。Tinder則宣布已聘請奈伯格(Renate Nyborg)出任CEO。

亞馬遜可望爭得NFL周日轉播權

知情人士透露，亞馬遜正就爭取NFL市場外(out-of-market)「周日比賽」進行談判，並被其他參與與談判的公司視為最有希望。亞馬遜在5月同意每年支付約10億元，自明年起每周四晚間獨家轉播NFL比賽，這筆交易讓亞馬遜Prime Video成為史上第一個擁有獨家NFL轉播套餐的串流媒體服務。

CEO 電影院 App

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分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

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美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

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