我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

美網／女單青春對決 18歲瑞杜卡努與19歲費南德茲爭后

投資人轉保守 道指連跌4日

財經新聞組／綜合報導

投資人仍在觀察delta變種病毒、經濟重新開放和聯準會(Fed)接下來的動作，因此仍然保持謹慎。道瓊工業平均指數下跌超過150點，為連續第4個交易日下跌。

道指下跌151.69點或0.43%至3萬4879.38點，主受安進(Amgen)和默克(Merck)的拖累。史坦普500指數下跌20.79點或0.46%至4493.28點。那斯達克綜合指數小跌38.38點或0.25%至1萬5248.25點。三大股指本周可望收跌。

由於疫情捲土重來，幾家航空公司調降財測。聯合航空、美國航空和西南航空均發表保守看法；然而，它們的股價仍然上揚。

Fed將於9月21日至22日舉行會議，投資人擔心Fed將表態放緩每月1200億元的債券購買步伐，購債使利率保持在低點並促進經濟在疫情後復甦。

每周初請失業金人數優於預期，有助投資人信心。首次申請失業救濟金人數為31萬人，低於預期的33.5萬人，也是疫情以來另一個新低。

Moderna上漲7.81%，該製藥商正在開發一種單劑疫苗，結合針對新冠病毒和流感的保護效果。

由於獲利優於預期，運動零售商Lululemon飆升10.47%，並提供強於預期的第3季和全年財測。家具零售商RH上漲7.85%。

疫情 投資 指數

上一則

兩岸中秋燈會 江蘇昆山16日點亮

下一則

煤炭鋼材漲 中PPI創13年新高

延伸閱讀

經濟前景罩烏雲 道指史指連3跌

經濟前景罩烏雲 道指史指連3跌
分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像
金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象
美股不再隨便買隨便漲

美股不再隨便買隨便漲

熱門新聞

今年夏季美股迭創新高，隨著9月到來，金融市場將迎接的一連串貨幣和政治事件，可能使投資人從自滿中醒覺。路透

迎接多事之秋的9月 這8起事件可能撼動金融市場

2021-09-06 11:21
分析師提醒投資人，目前美國股市與1929、1999和2007年的情況有許多相似點。美股在這些年登峰造極，後來都墜入熊市。路透

分析師：美股現況與1929、1999、2007年很像

2021-09-07 09:04
紐約證券交易所前，正好有一股蒸氣上升。 路透

巴菲特指標顯示美股與國際股市過熱 恐將崩盤

2021-09-08 07:35
美國房價飆漲，營建類股卻開始失去上漲動能，可能是大盤轉弱的訊號。 美聯社

金絲雀正在鳴叫：美股出現三個漲勢趨弱的技術跡象

2021-09-06 06:49
繼澳洲和歐洲央行相繼宣布將啟動縮減購債後，投資人焦點轉向美國聯準會（Fed）主席鮑爾會怎麼說。路透

開始縮減QE了 歐洲跟進澳洲 何時輪到Fed？

2021-09-09 11:26
由於疫情期間創新低的利率水準，亞太大城市房價高漲。(路透)

亞洲房市像打了類固醇 買家競價 現金買房大增

2021-09-03 00:54

超人氣

更多 >
拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情
「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰

「山河令」龔俊也被指參拜日本神社 急澄清：路過吃冰
竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇

竊賊3天2上門 搬走保險箱 華人飽受驚嚇
洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫

洛市知名時尚街多起持槍搶劫 遊客大白天被洗劫
快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？

快看世界／Mu變種病毒是什麼？是否比Delta危險？