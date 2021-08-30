美元指數 本周有望偏強整理

美國 8月採購經理人指數 降至八個月低點，中斷美元前周強勁漲勢，而美中疫情 趨緩、輝瑞疫苗取得美國FDA完全批准、加上美國眾議院通過採納拜登3.5兆美元預算決議藍圖，皆鼓舞市場信心與風險胃納。

不過全球央行年會聯準會主席鮑爾發表談話前，達拉斯、聖路易斯及堪薩斯等聯準行行長搶先鷹派發聲，認為應儘快啟動縮減購債，加上阿富汗機場爆炸使地緣緊張情勢升溫，近周美元走弱，周線收低。

歐洲近周所公布的採購經理人指數、企業及消費者信心指數皆自前月滑落，但仍處相對高檔，德國第2季經濟成長1.6%則優於預估，美元略為回落、疫情相對緩解及景氣復甦期待回籠，提振歐元、英鎊對美元近周分別升值0.8%及1%。

富蘭克林證券投顧表示，7月聯準會會議紀錄公布後，包含美銀美林證券及高盛證券等券商紛紛將縮減購債預估提前至11月，由於聯準會內部官員看法仍然分歧且疫情重回干擾，預期鮑爾演說將避免使市場陷入恐慌而重申保持政策彈性，而就業市場連續6、7月明顯改善下，本周的就業報告如持續優於預估，可望支持多數官員於今年內縮減購債的看法，預估美元指數將於92.8-93.5偏強震盪。

歐洲央行新前瞻指引公布以來，市場解讀為更寬鬆的貨幣政策，壓抑歐元自7月底以來至本月波段低點修正達1.8%。