Fed縮表 基建股最有撐

聯準會(Fed)最快可能今年就取消寬鬆政策 ，讓投資 人感到不安。自疫情低點反彈以來，史坦普500指數回升至歷史高點，絕大幅度受惠於Fed的寬鬆政策和市場資金充裕。

Chantico Global CEO兼Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，應對Fed利空因素的一種方法是尋找能夠抵消這些利空因素的股票 ，「目前最具抗跌的選擇可能是基礎建設，而基礎建設類股就會讓我們想到紐柯(Nucor)。」

Nucor是位於北卡羅來納州的鋼鐵生產商，今年來上漲近120%；光是8月就上漲了12%。

桑契斯表示，「它已經很火熱了，因為鋼鐵價格在上漲，然後基礎建設法案推出，更是一個巨大的利多。它是美股最值得投資的多元化選擇，而且價格便宜。」「至於縮表，一旦聽到這個名詞，往往就會開始擔心那些被高估的股票，但紐柯是一支遠期本益比僅約8.5倍的個股。」

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)表示，投資人最容易聯想到縮減恐慌是在2013年5月，當時Fed主席伯南奇(Ben Bernanke)首次提出改變政策。強生認為，2013年下半年表現最好的產業是材料、工業和技術。

與桑契斯一樣，他也看好第二選擇，也就是工業股，尤其是礦業股會表現優異，「仔細察看這個類股，它正在測試2018年的高點，而且礦業多元化類股也非常接近自2006-2007年以來下降趨勢出現逆轉。」

強生說，「Cleveland-Cliffs就是個不錯的選擇。」「它已在上升趨勢中觸底，正在突破阻力區上限；從短期來看，它的走勢很不錯。」

Cleveland-Cliffs也是另一家鋼鐵生產商，今年來上漲了58%；過去一個月上漲15%，但上周大跌。