美股再創歷史新高 再通膨交易有機會啟動下波漲勢

價值股和公債殖利率同步上揚，所謂「再通膨」交易大有捲土重來之勢。路透

道瓊工業指數 和史坦普500 指數周五微步再攀新高，投資人看好美國經濟走強，將拉抬公債殖利率 ，景氣循環股在內的價值股也可望再度成為推升美股的主力。

史坦普500指數周五小漲0.2%，收在4,468.00點，今年以來第48度刷新收盤水準。道瓊工業指數漲不到0.1%，收35,515.38點，與史坦普連續四個交易日同步創新高，卻也是2017年以來僅見的紀錄。科技股為主的那斯達克綜合指數也微漲不到0.1%。

台積電ADR受台股脫累，周五跌0.2%；費城半導體指數漲0.7%，一周下來和台積電ADR都跌 2.3%。

當前晶片短缺，但未來產能勢必大增，半導體股夾處兩者之間多空交戰，今年2月以來相較於史坦普500指數成分股的本益比已偏低。如今晶片需求不墜，又不致因為漲價太凶而過度助長通膨，對晶片股乃至於經濟前景都是好兆頭。

Delta變種病毒的散播不利經濟復甦，但美股最近幾個交易日在清淡交投之際仍持續走高，主要是受到美國大型企業獲利加速成長的提振，迪士尼和泰森食品（Tyson）本周公布獲利大幅增長，已公布財報的史坦普500成分股企業之中，約86%的公司財報超出分析師預期。

Independent Advisors Alliane 投資總監薩卡維利（Chris Zaccarelli）說：「保持樂觀的理由很多，我認為美股還會繼續創高。」

以金融股、能源股、以及對景氣敏感的企業為主的史坦普500指數價值股指數，自上個月的低谷迄今已反彈5.5%，領先科技為主的成長股超過1個百分點。價值股今年初表現出色，後來雖沉寂下來，但今年漲幅仍高達18%。

如今價值股和公債殖利率同步上揚，所謂「再通膨」交易大有捲土重來之勢。美國10年期公債殖利率本周一度達到1.36%，較上周高出20個基點。

Trivariate Research創辦人帕克（Adam Parker）說：「我認為再通膨交易會再出頭，我建議可買進若干便宜的景氣循環股。」他青睞原材料股、金屬股、礦業股、以及部分的能源股。

再通膨交易是否成局，仍得看經濟表現。在向來交投清淡的8月，聯準會（Fed）周三公布最近開會的會議紀錄以及周二公布的7月零售銷售數字，都足以決定美股下周的走向。