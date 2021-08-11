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動能股加速 將再引領大盤

財經新聞組／綜合報導

動能股本周開始加速。成分股涵蓋Alphabet和特斯拉股票的MTUM ETF領漲股市，並在8月初擊敗史坦普500指數。代表它正在捲土重來；MTUM ETF今年來上漲12%，暫時落後於大盤的18%漲幅。

Oppenheimer技術分析主管沃德(Ari Wald)表示，「過去一年中，動能股的驅動力表現不佳。我們認為，當投資人轉向備受打擊的周期性類股時，這種趨勢與新牛市是同步出現的。然而，在經過研究後我們發現，這是動能股重新站上股市領導地位的循環中點。」

MTUM ETF相對於大盤已經開始走高，沃德認為這股走勢預示著更多的上漲空間，有一支個股特別能凸顯這種狀況，「我們看好Square，它在2021年大部分時間裡一直在區間震盪，但目前也開始走高並向上突破。」

Fairlead Strategies創始人史托克頓(Katie Stockton)也同意沃德的觀點，認為動能股的行情才剛開始。

她說：「它已突破新高，如果簡單地假設接下來維持相同的走勢，那麼它可望達到220元左右，這將是非常明顯的上漲空間。」

MTUM ETF收於每股181.84元。升至220元代表還有超過20%的上漲空間。

史托克頓說，「我認為這也與最近的成長型類股表現有關，許多高成長型類股正突破短期阻力位，這在一定程度上延續了這種動能，推動MTUM ETF走高 ，這應會促進額外的投資人跟進和額外的上漲走勢。」

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