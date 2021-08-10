Coinbase、迪士尼財報 值得期待

交易員表示，Coinbase本周的財報對該股而言可能至關重要。Blue Line Capital創始人兼總裁巴魯克(Bill Baruch)指出，即使這家加密貨幣交易平台的股價 已較其IPO價格走跌，但「負面情緒已經消失」。

他說，「我認為它的用戶成長數將超過6000萬經驗證的用戶，這將成為它將繼續努力的指標。交易活動也是它的主要收入來源，我也相信這方面的數據會轉趨好轉，」即使比特幣或以太幣 等主要加密資產價格近日陷入困境。

持有比特幣和以太幣的巴魯克說，這對Coinbase定10日發布的第2季財報來說是個好兆頭，「它有一個很好的趨勢線支撐，並正在脫離楔形阻力。」「我看好它可以漲到290-300元，我相信業績數字應該會是正面的，財測也會應該會更好。」

Coinbase股價收於280.47元，上漲8.6%。要上漲至290元或300元代表還有3.4%的上漲空間。

Chantico Global創始人兼CEO、Lido Advisors市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)則表示，迪士尼 第3季的財報也值得關注，「它的Disney+在業績上的確是大獲全勝，尤其是在新冠疫情期間，但這方面的表現完全被因關閉公園和電影製作而承受的45億元損失所掩蓋。」

她表示，「但是注意，這方面的業績再度起死回生。」 「它將重新獲得公園營收，與此同時，Disney+開播是一種獲利更高的方式，讓迪士尼以一種能在擁有更多籌碼之下將新內容推向市場的方式。」

迪士尼財報定12日盤後發布。該股9日下跌0.24%。