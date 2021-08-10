我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

Coinbase、迪士尼財報 值得期待

財經新聞組／綜合報導

交易員表示，Coinbase本周的財報對該股而言可能至關重要。Blue Line Capital創始人兼總裁巴魯克(Bill Baruch)指出，即使這家加密貨幣交易平台的股價已較其IPO價格走跌，但「負面情緒已經消失」。

他說，「我認為它的用戶成長數將超過6000萬經驗證的用戶，這將成為它將繼續努力的指標。交易活動也是它的主要收入來源，我也相信這方面的數據會轉趨好轉，」即使比特幣或以太幣等主要加密資產價格近日陷入困境。

持有比特幣和以太幣的巴魯克說，這對Coinbase定10日發布的第2季財報來說是個好兆頭，「它有一個很好的趨勢線支撐，並正在脫離楔形阻力。」「我看好它可以漲到290-300元，我相信業績數字應該會是正面的，財測也會應該會更好。」

Coinbase股價收於280.47元，上漲8.6%。要上漲至290元或300元代表還有3.4%的上漲空間。

Chantico Global創始人兼CEO、Lido Advisors市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)則表示，迪士尼第3季的財報也值得關注，「它的Disney+在業績上的確是大獲全勝，尤其是在新冠疫情期間，但這方面的表現完全被因關閉公園和電影製作而承受的45億元損失所掩蓋。」

她表示，「但是注意，這方面的業績再度起死回生。」 「它將重新獲得公園營收，與此同時，Disney+開播是一種獲利更高的方式，讓迪士尼以一種能在擁有更多籌碼之下將新內容推向市場的方式。」

迪士尼財報定12日盤後發布。該股9日下跌0.24%。

迪士尼 股價 以太幣

上一則

台7月出口連13紅 年增34.7%創新高

下一則

吉利+雷諾 開發混合動力車

延伸閱讀

App傳門鎖碼 手機就能入住迪士尼樂園

App傳門鎖碼 手機就能入住迪士尼樂園
「黑寡婦」爭酬勞 迪士尼諷作秀搶錢

「黑寡婦」爭酬勞 迪士尼諷作秀搶錢
薪水太低 迪士尼樂園員工提集體訴訟

薪水太低 迪士尼樂園員工提集體訴訟
薪酬過低 南加迪士尼樂園員工對公司提集體訴訟

薪酬過低 南加迪士尼樂園員工對公司提集體訴訟

熱門新聞

Delta變種病毒可短期抑制通膨，但長期卻會大幅推升。(路透)

通貨膨脹已起 變種病毒雪上加霜

2021-08-08 02:00
72歲的LVMH集團董事長阿諾特6日擠下貝佐斯成為全球首富。Getty Images

全球首富換人 LVMH集團老闆阿諾特擠下貝佐斯

2021-08-06 07:45
美國本周將公布7月消費者物價指數（CPI），C對於聯準會（Fed）的樂觀看法將是一大考驗。（路透）

本周美國將公布7月CPI 對Fed是一大考驗

2021-08-08 07:43
中國到美國航線的貨櫃運費再創新高，40呎貨櫃每只運費已漲破2萬美元關卡。路透

中─美航線貨櫃運費漲破2萬美元 再創歷史新高

2021-08-05 14:43
台積電3日收盤市值達到5,520億美元，超車中國網路巨擘騰訊，躍居亞洲市值最高的企業。 路透

彭博：台積電擠下騰訊 躍居亞洲市值最高企業

2021-08-03 05:53
全美就業人數正加速回升，外界預料鮑爾將在8月底的傑克森洞Fed年會中明白表示美國經濟已達到「重大的進一步進展」，且Fed準備輕放寬鬆政策的油門。Getty Images

彭博：7月就業強勁 鮑爾無法再拖延「退場」時機

2021-08-06 14:03

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開