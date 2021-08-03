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旅遊股財報 本周重頭戲

財經新聞組／綜合報導

交易員們認為，旅遊股可能成為本周大量財報的重頭戲。本周是財報季第二繁忙，許多各產業企業將發布上季業績，約占史坦普500指數的28%。

Uber、Take-Two Interactive、Square、Eli Lilly、Beyond Meat、通用汽車(GM)、阿里巴巴、Booking.com和DraftKings只是其中幾家。

Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)特別注意萬豪國際(Marriott International)，認為該股在財報前走勢穩健；該公司定3日開盤前公布財報。

他說，「很多樂觀情緒正在形成。已經出現的漂亮的下降趨勢正在逆轉。股價在回落至200日移動均線後隨即真正反彈。」

強生說，通常期權市場暗示該股在財報公布後有4%的漲跌幅度，歷史均值為2.7%，這種慣例可以預測這種重新開放概念股的前景，「可用以了解重新開放以及市場情緒如何隨著Delta變種病毒和出遊者變化的關鍵個股。」

Federated Hermes投資組合經理人、股票策略師兼副總裁夏瓦隆(Steve Chiavarone)表示，即使財報中幾項指標遠高於預期，但由於對delta變種病毒的擔憂，旅遊、娛樂和食品類股仍然值得關注。

他說，隨著疾病控制和預防中心(CDC)提升口罩強制令，「這會影響行為還是消費者會自行推動它？」「當考慮本周這些個股的財測時，這些就是值得必須注意的方向。」

如果機會出現，他也建議善用股價回調，「可能會出現一點疲軟，可考慮買入。」「我不知道我們是否會馬上買進，但起碼肯定會將這些個股列入買進清單。」

變種病毒 股價 投資

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