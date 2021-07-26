防疫科技措施 遊樂園續保留

新冠疫情 雖未完全平息，但在美國，多數地區已解除防疫限制，主題遊樂園今年人潮可期。

雖擺脫防疫限制，疫情期間各公園為避免病毐傳播而採用的許多高科技、少接觸配備都未拆除，而且事實證明，這些配備備受遊客和公園經營者歡迎。

這是技術開發商甲骨文食品飲料解決方案公司（Oracle Food and Beverage）和默林娛樂集團（Merlin Entertainments）一項新研究得出的結論；默林在全球經營九個樂高樂園 ，位於加州、佛羅里達州及紐約上州，其中，紐約樂高樂園今年7月9日在紐約市以北一小時車程的戈申鎮（Goshen）首次亮相，延遲了一年，是全州40年來第一座開業的大型樂園。

在名為「2021年主題樂園 趨勢調查」的研究中，81%受訪者樂觀認為，很快就能在休閒場所與親人共度美好時光，68%受訪者表示將重返主題樂園，一旦有能力便會這麼做。

甲骨文解決方案總經理蒙福特·沃克（Simon de Montfort Walker）說，數據顯示人們渴望這樣做，人類的能量激增。

佛羅里達樂高樂園度假村（Legoland Florida Resort）總經理傑克遜（Rex Jackson）認為，奧蘭多地區的樂園出現被壓抑市場的巨大回應。

傑克遜補充，家家戶戶都希望彌補2020年夏天失去的歡樂時光，休閒旅遊回籠熱潮可能超乎預期；他在佛州樂高樂園看到這般榮景，希望美國許多其他休閒旅遊據點也欣欣向榮。

佛羅里達樂高樂園2020年6月1日重新開放，一開始，媽媽、爸爸和孩子這樣的核心家庭占了絕大部分，如今跨代家人的這類遊客也開始出現，許多祖父母第一次與孫子孫女久別重逢。

今夏造訪佛羅里達樂高樂園時，還是會看到疫情下的防疫配備，諸如社交安全距離標記、要求未接種疫苗者戴口罩。

這些防疫配備也許會逐步取消，但行動食品和飲料訂購、度假村旅館自助登記亭、互動式智慧手機公園地圖以及疫情期間引入或強化以確保安全的其他技術解決方案都會保留。

傑克遜說，佛羅里達樂高樂園度假村與甲骨文、以及其他公司合作發展的技術平台讓客戶有更佳體驗，這些技術和配備一開始是因為疫情、基於健康和安全考量而開發，如今看來，顧客體驗也改善，希望持續下去。

調查顯示，67%受訪者渴望旅行，仍希望保有安全距離措施。此外，智慧手機主題樂園地圖可顯示景點等待時間和虛擬隊列，客人藉助應用程式或到自助亭操作以便進入景點或餐廳，縮短等待時間，有助於疏散遊客。

傑克遜說，這些配備可減少遊客乘車或用餐等待時間，多體驗度假村所有景點；佛羅里達樂高樂園有些設計已獲遊客正面回應，例如虛擬排隊。

傑克遜又說，將根據實用功能評估未來商機。調查顯示，52%受訪者（以及60%的千禧世代）說，假如可先訂後取貨，他們可能買更多點心，47%受訪者表示，主題樂園最令人無法忍受的是無止境等待。

可肯定的是，樂高樂園、默林娛樂集團在全球各地的主題樂園以及迪士尼主題樂園（Disney Parks, Experiences & Products）、環球主題樂園及度假村（Universal Parks & Resorts）和雪松娛樂公司（Cedar Fair Entertainment Co.）等仍持續提供面對面實體互動服務。

與真人互動對年紀稍長的顧客尤其重要；調查發現，有人現場服務的小賣部仍是嬰兒潮客層的首選，占28%。所以，佛羅里達樂高樂園餐飲店仍提供自助點餐服務，旅館大廰有一名服務員協助辦理入住手續並回答問題。

年輕顧客對新科技很拿手，較不喜歡與人接觸。

蒙福特沃克認為，各年齡層都喜歡越來越簡單的工具，只不過年輕人領先。

高科技可讓業者和顧客都更方便，可謂雙贏；蒙福特沃克說，他們正努力提升效率，妥善管理人潮流量。

顧客希望能夠提前規畫。54%受訪者希望提前規畫主題樂園行程，以免排長隊，58%受訪者希望樂園能針對繁忙區貼上熱點標籤，以便規畫。

甲骨文公司必須為客戶的業務設想，這些樂園得以藉助高科技讓遊客流暢移動、又讓園方掌握最大商機。

到頭來，疫情期間經實地驗證的技術解決方案可能成為後疫情時代一線希望。