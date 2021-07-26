我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

防疫科技措施 遊樂園續保留

文／周芳苑

新冠疫情雖未完全平息，但在美國，多數地區已解除防疫限制，主題遊樂園今年人潮可期。

雖擺脫防疫限制，疫情期間各公園為避免病毐傳播而採用的許多高科技、少接觸配備都未拆除，而且事實證明，這些配備備受遊客和公園經營者歡迎。

這是技術開發商甲骨文食品飲料解決方案公司（Oracle Food and Beverage）和默林娛樂集團（Merlin Entertainments）一項新研究得出的結論；默林在全球經營九個樂高樂園，位於加州、佛羅里達州及紐約上州，其中，紐約樂高樂園今年7月9日在紐約市以北一小時車程的戈申鎮（Goshen）首次亮相，延遲了一年，是全州40年來第一座開業的大型樂園。

在名為「2021年主題樂園趨勢調查」的研究中，81%受訪者樂觀認為，很快就能在休閒場所與親人共度美好時光，68%受訪者表示將重返主題樂園，一旦有能力便會這麼做。

甲骨文解決方案總經理蒙福特·沃克（Simon de Montfort Walker）說，數據顯示人們渴望這樣做，人類的能量激增。

佛羅里達樂高樂園度假村（Legoland Florida Resort）總經理傑克遜（Rex Jackson）認為，奧蘭多地區的樂園出現被壓抑市場的巨大回應。

傑克遜補充，家家戶戶都希望彌補2020年夏天失去的歡樂時光，休閒旅遊回籠熱潮可能超乎預期；他在佛州樂高樂園看到這般榮景，希望美國許多其他休閒旅遊據點也欣欣向榮。

佛羅里達樂高樂園2020年6月1日重新開放，一開始，媽媽、爸爸和孩子這樣的核心家庭占了絕大部分，如今跨代家人的這類遊客也開始出現，許多祖父母第一次與孫子孫女久別重逢。

今夏造訪佛羅里達樂高樂園時，還是會看到疫情下的防疫配備，諸如社交安全距離標記、要求未接種疫苗者戴口罩。

這些防疫配備也許會逐步取消，但行動食品和飲料訂購、度假村旅館自助登記亭、互動式智慧手機公園地圖以及疫情期間引入或強化以確保安全的其他技術解決方案都會保留。

傑克遜說，佛羅里達樂高樂園度假村與甲骨文、以及其他公司合作發展的技術平台讓客戶有更佳體驗，這些技術和配備一開始是因為疫情、基於健康和安全考量而開發，如今看來，顧客體驗也改善，希望持續下去。

調查顯示，67%受訪者渴望旅行，仍希望保有安全距離措施。此外，智慧手機主題樂園地圖可顯示景點等待時間和虛擬隊列，客人藉助應用程式或到自助亭操作以便進入景點或餐廳，縮短等待時間，有助於疏散遊客。

傑克遜說，這些配備可減少遊客乘車或用餐等待時間，多體驗度假村所有景點；佛羅里達樂高樂園有些設計已獲遊客正面回應，例如虛擬排隊。

傑克遜又說，將根據實用功能評估未來商機。調查顯示，52%受訪者（以及60%的千禧世代）說，假如可先訂後取貨，他們可能買更多點心，47%受訪者表示，主題樂園最令人無法忍受的是無止境等待。

可肯定的是，樂高樂園、默林娛樂集團在全球各地的主題樂園以及迪士尼主題樂園（Disney Parks, Experiences & Products）、環球主題樂園及度假村（Universal Parks & Resorts）和雪松娛樂公司（Cedar Fair Entertainment Co.）等仍持續提供面對面實體互動服務。

與真人互動對年紀稍長的顧客尤其重要；調查發現，有人現場服務的小賣部仍是嬰兒潮客層的首選，占28%。所以，佛羅里達樂高樂園餐飲店仍提供自助點餐服務，旅館大廰有一名服務員協助辦理入住手續並回答問題。

年輕顧客對新科技很拿手，較不喜歡與人接觸。

蒙福特沃克認為，各年齡層都喜歡越來越簡單的工具，只不過年輕人領先。

高科技可讓業者和顧客都更方便，可謂雙贏；蒙福特沃克說，他們正努力提升效率，妥善管理人潮流量。

顧客希望能夠提前規畫。54%受訪者希望提前規畫主題樂園行程，以免排長隊，58%受訪者希望樂園能針對繁忙區貼上熱點標籤，以便規畫。

甲骨文公司必須為客戶的業務設想，這些樂園得以藉助高科技讓遊客流暢移動、又讓園方掌握最大商機。

到頭來，疫情期間經實地驗證的技術解決方案可能成為後疫情時代一線希望。

樂高樂園 主題樂園 疫情

上一則

轉嫁成本 美消費品牌漲價

下一則

東京奧運轉播升級 帶動VR熱潮

延伸閱讀

戶外用餐區去留兩難 布碌崙商家反應也兩極

戶外用餐區去留兩難 布碌崙商家反應也兩極

新聞評論／為什麼民進黨失政 國民黨也被邊緣化？

新聞評論／為什麼民進黨失政 國民黨也被邊緣化？
雙北降級卻禁餐廳內用 有人想南下大吃

雙北降級卻禁餐廳內用 有人想南下大吃
兩劑疫苗打完仍有人染疫 防疫依舊不能鬆懈

兩劑疫苗打完仍有人染疫 防疫依舊不能鬆懈

熱門新聞

台積電創辦人張忠謀警告，很多國家推動在自己境內生產半導體，若任其發展下去，情況可能失控到「可怕」的程度。（總統府直播畫面）

「各國自產半導體 可能失控」張忠謀是暗指那個國家？

2021-07-17 17:52
巴菲特表示，複利是投資人最好的朋友，用複利累積財富，好像推雪球滾下山坡。（美聯社）

周末來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好

2021-07-24 21:15
美國景氣循環認定委員會19日宣布，新冠疫情引發的經濟衰退僅僅持續兩個月，創美國有史以來最短。(路透

疫情創美國史上最短經濟衰退 歷時僅2個月

2021-07-20 00:04
美股19日大跌，因擔心新冠病毒病例反彈將減緩全球經濟成長。盤中賣壓一路上升，道瓊工業平均指數創下去年10月以來最大單日跌幅。美聯社

憂病毒傷經濟 道指挫726點 創今年最大跌幅

2021-07-19 16:38
美股20日早盤擺脫前一天慘跌的低潮，道瓊工業指數回漲逾400點。美聯社

美股強勁反彈 道瓊指數勁揚逾600點

2021-07-20 12:03
圖為奇瑞新能源汽車去年舉行的新車發表儀式。新華社

中國奇瑞汽車進軍美國計畫受挫 合作夥伴申請破產

2021-07-22 10:28

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 美國6金衝第一 中、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調