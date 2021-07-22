馬斯克證實持有 以太幣大漲

在特斯拉和SpaceX CEO馬斯克在B-Word會議上證實他持有以太幣後，以太幣價格大漲，收盤上揚12%。即使存在潛在環境風險，馬斯克也重申他對加密貨幣的總體支持。

小摩以150萬股選擇權留戴蒙

摩根大通授予戴蒙股票期權作為留任獎金，以激勵這位CEO未來幾年繼續領導。65歲的戴蒙獲得150萬股票選擇權，如果股價 上漲，他可以在5年內行使；最起碼在10年內他可因此獲得4800萬元。因經濟重新開放，摩根大通股價今年來上漲18%，21日收於152.86元。

微軟 收購新創公司CloudKnox

微軟宣布收購新創公司CloudKnox，該公司軟體可協助企業減少上傳雲端的資源數量。交易條款沒有披露。除了努力確保Windows及其其他產品的安全性之外，這件收購案也代表了微軟為擴展其安全業務而採取的另一舉措。CloudKnox的軟體適用於微軟的Azure公共雲，也適用亞馬遜和谷歌。

廣告業績反彈 IPG股價上揚

廣告控股公司Interpublic Group of Cos.股價大漲逾11%，創下52周新高，因其財報業績顯示廣告市場明顯反彈。疫情導致2020年廣告預算大幅減少，其股價自疫情前水平下跌45%，最低觸及11.63元。但數位廣告快速反彈，加上多項廣告案件的強勁帶動，備受疫情衝擊的運動賽事行銷營收 已恢復。

黃金價格下半年可望反彈

分析師表示，金價可能會在下半年復甦。由於投資者從避險交易轉向高風險資產，黃金的2021年走勢坎坷，今年以來下跌近5%。21日觸及一周低點，但7月至今上漲近2%。但通膨上升可能會帶動黃金反彈，在歷史走勢中，一旦出現通膨預期，黃金通常在下半年有所表現。

可口可樂營收超標 調升財測

可口可樂第2季營收超過2019年的水平，促使該公司調升全年財測。該公司淨利26.4億元，合每股61分，高於一年前的17.8億元和41分，整後每股獲利68分，高於預期的56分；營收101.3億元，高於預期的93.2億元。預計全年有機營收成長12-14%，自之前的高個位數調升；每股獲利也升至13-15%。