道指挫300點 本周全面收跌

由於通膨擔憂蓋過強勁的零售銷售數據和優於預期的財報，美股下跌，本周主要股指全面下跌。

道瓊 工業平均指數 下跌299.17點或0.86%至3萬4687.85點。史坦普500指數下跌32.87點或0.75%至4327.16點。那斯達克綜合指數下跌115.9點或0.8%至1萬4427.24點。

3大股指本周收低，同時終止連續3周上揚。道指本周收跌0.52%，史指下跌0.97%，那指下跌1.87%。

密西根大學7月上半月消費者信心指數為80.8，低於上月的85.5，未達經濟學者的預期。報告也顯示通膨預期上升，消費者認為明年物價將上漲4.8%，為2008年8月以來最高水平。

6月零售和食品服務銷售成長0.6%，與接受《道瓊》調查的經濟學者預計的下降0.4%背道而馳。

雖本周下跌，道指今年來仍上漲13%，距歷史高點僅1.15%。史指同比上漲15%，較紀錄水平低1.51%。

油價 雖從高點回落，能源股仍是2021年最熱門的類股，16日跌入修正區。能源特選產業SPDR基金下跌2.97%，是所有類股中跌幅最大，較高點下跌14.18%。即使如此，該類股在2021年仍上揚約28%，使其成為11個主要類股中表現最佳。

在下周發布第2季財報前，串流媒體巨頭Netflix和輝達股價都下跌。