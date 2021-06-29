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太陽能過熱 專家推傳統能源

財經新聞組／綜合報導

技術分析師認為，現在買進油氣股還為時不晚。Piper Sandler資深技術研究分析師強生(Craig Johnson)表示，即使能源特選產業SPDR基金(XLE)和景順太陽能ETF(TAN)上周分別上漲近6%和4%，但隨著油價持續徘徊在3年高點附近，傳統能源股可能會漲得更多。

他說，「現在買進這些ETF中任何一支成份股都不算晚。但如果從長期角度來看，我會更看好XLE而非TAN。」「其價格剛剛回升至54元以上，而這將為邁向65元以上打開大門。」

XLE 28日收盤下跌3.38%至53.47元。

強生建議直接買進該ETF或投資個股，尤其是重點個股如埃克森美孚(Exxon Mobil)和油氣股Range Resources，「大多數機構法人的能源股持股比率都嚴重不足。而面對能源股正走出2005年以來最佳表現，上漲45%，它們將被迫買進，別無選擇。」

然而，他警告，TAN太陽能ETF可能很難重回之前高點，「它最近才剛重新站上50日和200日移動均線。」「它近日的回升恐怕只是迴光返照。」

強生說，雖然TAN的動能也在回升，代表需求強勁，但這已是太陽能第3次出現連續26周飆升，「前兩次最後出現2年多熊市，再次出現也不會讓我感到驚訝。」

Chantico Global創始人兼CEO、Lido Advisors首席市場策略師桑契斯(Gina Sanchez)表示，即將舉行的OPEC+會議可能會緩和對傳統能源股的樂觀情緒，「你可能會認為，隨著需求增加，油價有更大的上漲空間。但請記住，OPEC非常努力地克制油價。」

她說，「預計65到70元之間在某種程度上是原油長期永續的公允價值，而不是100元。」

桑契斯說：「能源股確實對鑽井平台重新開工的這件事實做出反應。鑽井工人的數量顯著增加。」

油價 分析師 投資

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