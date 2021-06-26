史坦普500指數再創新高 下半年如何先看就業報告

大多數策略師認為，史坦普500指數下半年仍將繼續上漲，但不及上半年的漲幅。美聯社

史坦普500指數 周五再創歷史新高，市場對全球經濟成長更具信心，帶動美股 締造2月來最佳單周表現。下周即邁入下半年，美國6月就業報告將是左右美股接下來走勢的關鍵。

美股本周一便由道瓊工業指數以3月來最大漲勢領銜大漲，接下來幾天漲勢稍退，但已足以讓史坦普500指數在周四和周五兩天連創新高。

史坦普500指數周五上漲0.3%，收在4,280.70點，本周上漲2.7%，創下2月來最大漲單周漲幅。道瓊工業指數漲237.02點，本周上漲3.4%；那斯達克綜合指數則小跌0.1%，本周仍有2.4%的漲幅。

費城半導體指數周五跌0.4%，台積電ADR跌0.6%。

投資人指出，美股本周之所以反彈，是因為最新數據顯示全球經濟正加速成長；此外，市場也看好美國政府會推出更多財政刺激措施。美國總統拜登和10位中間派參議員周四就規模逾1兆美元的基礎建設計畫達成協議，經費將用於更新電力設施、大眾運輸、道路和橋梁以及其他基礎設施。

柏瑞投資基金經理人芮達（Hani Redha）說：「目前處於景氣數據仍在加速成長的階段。」他指出，調查顯示，歐元區企業景氣出現15年來最大幅度成長。

瑞銀證券首席證券策略師帕克（Keith Parker）指出，美股也受基建消息的鼓舞，而隨經濟解封美國企業可望公布第2季財報佳績，對股價表現也是一大助益。

史坦普500指數周五收在4,280點，已高於CNBC調查美股策略師所預測的年底平均水準4,276點。大多數策略師認為，史坦普500指數下半年仍將繼續上漲，但不及今年上半年至周五累計15.6%的漲幅。

The Leuthold Group首席投資策略師鮑森（Jim Paulsen）說：「長期利率第1季止漲且開始下滑，解除了壓力，對美股始終是個好現象。」鮑森認為，史坦普500指數可能漲到4,500點，然後今年底回落收在4,100點。

據道瓊社對經濟專家的調查，美國6月新增就業人口料為68.3萬人，失業率將由5.8%降至 5.7%。投資人也將從中尋找通膨的線索，以確認通膨是否確如聯準會（Fed）一再強調只是一時現象。