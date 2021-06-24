Vimeo前景看好 唯恐再探低點

視訊軟體服務個股Vimeo被Cowen評為最佳中小型股票 ，看好這支個股的企業採用率日漸提高。不過，該股自5月從IAC分拆單獨上市後，走勢就一直十分艱難。

該股的諸多利多因素讓New Street Advisors創始人薩波魯(Delano Saporu)密切關注，「我看好Vimeo的一些上行趨勢。首先，它的潛在市場、內容創作、視訊創作都在成長。」「另一個成長會非常強勁的趨勢是它們的收入、高端用戶成長。平均每位用戶收入也非常高，達到233元。」

和Cowen一樣，薩波魯也看好其企業部門的未來，尤其是它與亞馬遜、Intuit和軟銀(Softbank)等客戶間的關係，「我絕對認為作為投資 人，都應該關注這支股票並尋找買進機會，尤其是在它們才剛IPO就開始下跌之後。」

Blue Line Capital總裁巴魯克(Bill Baruch)表示，Vimeo在上市之後的交易行為讓他現在能夠清楚掌握方向，「它的確為未來的良好潛在投資打造出一條道路，但身為投資人，我對這方面並不那麼感興趣。自從它分拆上市以來股價 就沒有什麼表現。也許會有一些交易機會，我會繼續觀察。」

他表示，其股價很可能跌至52元以下，還可能再度測試5月28日的低點38元。Vimeo 23日收於43.09元。

巴魯克說，「現在市場上有許多優秀的軟體股，而且各家走勢都很強勁，現在不需要選擇這支個股。」

他認為微軟、Adobe和首選Salesforce是他最看好與Vimeo相同具有軟體即服務功能的替代品，「Salesforce已走出下跌趨勢。目前股價水平看來非常好，它幾乎仍然較歷史高點低20%，因此目前真的物超所值。」

Salesforce本季以來上漲15%，優於史坦普500指數7%的漲幅。