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Fed升息餘威強 道指再跌200點

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業平均指數連續第二天下跌逾200點，因投資人消化了聯準會(Fed)的最新會議結論，將升息時程提前並預測通膨上升。

與材料相關的股票領跌，因為Fed即將升息加上中國為抑制金屬價格採取的行動，澆熄了今年大宗商品價格的飆升走勢。

然而，整體股市的跌幅不大，史坦普500指數僅低於歷史高點不到0.9%，因為Fed仍維持其資產購買計畫，部分投資人認為這將在短期內進一步支持股市。

道指下跌210.22點或0.62%收3萬3823.45點，因大多數商品價格遭重擊，道氏和開拓重工下跌3%。史指下跌1.84點或0.04%收4221.86點。那斯達克綜合指數上漲121.67點或0.87%收1萬4161.35點，投資人湧入一些大型科技股，特斯拉上漲1.94%，Snowflake上漲2.8%。Shopify和Twilio分別上漲6.07%和8.02%。

16日備受關注的Fed會議刺激股市拋售。Fed將升息時程提前，預計2023年升息2次；還將今年通膨預期調升至3.4%，高於FOMC的3月預測1個百分點。

由於美元在Fed會議後上漲，材料類股普遍走低。中國也力壓2021年大宗商品的大幅上漲，以緩解通膨擔憂。Freeport-McMoRan帶領材料股走低，下跌5.15%。銅期貨下跌5%。

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