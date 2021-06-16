單屋住宅租金升幅5.3% 15年最大

即使新冠疫情 消退，重新開始工作和娛樂，但許多人仍然希望有更大的住宿空間。但隨著房價創下歷史新高，對獨幢租屋的需求正在飆升，租金 也一樣。

CoreLogic的數據顯示，4月單屋住宅租金同比上漲5.3%，高於2020年4月的2.4%，是近15年來的最大漲幅。

與一年前相比，獨立單屋而非聯排別墅(townhomes)的租金上漲7.9%，主要是因為千禧世代尋求更多戶外空間。接受Corelogic調查的近半數千禧世代和64%的嬰兒潮世代表示，他們「非常喜歡」住在一幢獨立房屋裡。

CoreLogic首席經濟學者博塞爾(Molly Boesel)表示：「2021年4月單屋住宅租金增幅強勁反彈，所有價格帶都回到疫情前的租金成長率之上。」「雖然去年4月疫情開始時租金成長放緩，但與2019年相比，今年4月的租金成長率仍高於疫情前水平，並且沒有減弱的跡象。」

租金漲幅涵蓋所有價格帶，甚至是低階，首次超過疫情前的租金漲幅。低於區域中位數75%以下的低價端增幅為3.9%，高於2020年4月的3.2%；在區域中位數75%至100%的中低價位增幅為4.8%，高於2020年4月的2.5%；居區域中位數100%至125%的中高價端增幅為5.1%，高於2020年4月的2.3%；高於區域中位數125%以上的高價端增幅為6.1%，高於2020年4月的2.2%。

從地區來看，前20大都會 區中，鳳凰城的租金漲幅最高，單屋住宅租金較一年前高出12.2%；其次是亞利桑納州土桑市(Tucson)的漲幅10.6%，再之後的是拉斯維加斯的9.3%。在20個都會區中失業率最低的亞特蘭大以9.1%排名第四。

在另一邊，波士頓的租金年減5.9%，並且連續9個月居20個大都會區租金最大降幅之首。芝加哥是唯一的另一個下跌城市，減少2.6%。