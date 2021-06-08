輝達、Plug 風險回報誘人

迷因股上周走勢瘋狂。AMC Entertainment是其中最知名代表，即使已警告投資 人注意風險，但該公司7日仍上漲逾14.63%。

對於那些在1月低點進場買進的人來說，獲利率超過2000%。但是，2位交易員認為，在高投機性的AMC之外，還有其他高風險、高回報的股票 值得關注。

Simpler Trading期權主管謝伊(Danielle Shay)點名晶片製造商輝達(Nvidia)就是其中一支代表，「它正處歷史高點，但我看好它和把它納入散戶投資人動能股的原因，是因為它即將進行股票分拆。」「蘋果 和特斯拉去年宣布分拆股票時出現大規模反彈，主要就是來自散戶推動。」

輝達董事會在5月批准股票以1分4分拆，於7月20日生效。蘋果去年8月分折股票的幾個交易日，股價飆升7%。

謝伊說，輝達是「一家實力雄厚的公司，擁有良好基本面。就技術面而言，它正處高點，但可能會升至750元甚至800元，因為它面臨股票分割，將具有巨大的動能。」

升至750元代表還有近7%的升幅。若是800元則較7日收盤價704.76元上漲14%。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)則將Plug Power視為他的高風險、高回報選擇。該股7日收於32.85元。

他說，「這是一支從3月低點回升近3000%的股票。就技術面而言，它剛扭轉了下跌趨勢，並突破50日和200日移動均線。」

強生說，「仔細分析Piper Sandler所處類股，整體類股出現連續26周的成長後，通常會伴隨著24至36個月的修正；這種情形在2000年出現，也在2013年出現，而且剛剛再度出現。」

他認為Plug還有125%的上行空間，只有大約29%的下行空間才能回到下行支撐點。