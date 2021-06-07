1.7兆基建案協商 牽動股市

投資人提醒，美國基礎建設計畫若有任何閃失，基建股勢必難以招架。（路透）

美股上周五（4日）收漲，再度臨近歷史新高，備受市場關注的就業 報告略遜於預期，稍緩美國 經濟過熱的疑慮。美國兩黨接下來一周將就規模1.7兆美元的基礎建設計畫談出更具體的方向，若有任何閃失，基建股勢必難以招架。

道瓊周五漲179.35點收在3萬4756.39點，逼近上個月創下的歷史新高；標普500指數 漲0.9%收4229.89點，距歷史新高也只差9點，那斯達克綜合指數反彈1.5%，三大指數周線都收高。受費城半導體指數反攻2.4%的激勵，台積電ADR也大漲2.3%。

美國運輸部長布塔朱吉畫定6月7日是和共和黨參議員必須就基建案談出「明確方向」的日子。他提醒，若無結果，民主黨參議員會提出目標更明確的版本。如果朝野無法達成具體協議，今年來大漲的基建概念股勢必崩跌。工業類和材料類股今年各漲大約20%，領先標普500指數12.5%的漲勢，其中美國鋼鐵（US Steel）和Nucor各漲近200%和104%。

美國5月就業報告略不如市場所料，投資人的解讀是：勞動市場好轉了，但步調不足以讓聯準會（Fed）急於緊縮對經濟的支持。本周四公布的5月消費者物價指數（CPI）將是下一個焦點。道瓊社調查經濟專家估計CPI會較去年上漲4.7%，核心物價上漲3.4%。如果物價持續高漲，Fed才可能開始收回寬鬆措施。