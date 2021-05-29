高售價、低折扣、低庫存 購車大不易
打算在陣亡將士紀念日周末促銷活動中購車的民眾可能要失望了。
除了由於晶片短缺而導致庫存減少以及不斷推高價格的消費者需求之外，製造商和經銷商提供的促銷方案也越來越少。
根據J.D. Power和LMC Automotive的最新預測，平均促銷折價為2957元，低於2020年5月的4825元和2019年5月的3878元。
Edmunds.com資深洞察經理德魯里(Ivan Drury)表示：「人們可能會感到意外，車價幾乎沒有談判空間。」「越來越多人只能支付官價甚至更高價格。」
在一年多前疫情爆發時，汽車經銷商和製造廠關閉，晶片業者轉而專注於消費性電子產業如電腦和遊戲機。因而無法滿足來自汽車製造商的需求。
德魯里說，有些汽車製造商因而閒置製造廠或削減某些車型的生產，或者停止在以往列為標準配備的車型上安裝某些高階零件，像是導航系統或盲點探測器。
根據J.D. Power和LMC Automotive的最新估計，5月估計有33%的汽車在送抵經銷商處後在10天內賣出。相比之下，2019年5月相同的銷售時間只賣出18%。
此外，購車者可能很難找到真正想要的汽車。根據Cars.com最近的調查，40%的購車族表示正面臨這個問題。
德魯里說，「如果你很挑剔，現在可能不是購車的適當時機。」「但如果你不設限，機會可能還大一點。」
根據Edmunds.com數據，新車的平均售價接近4萬元。而二手車的價格超過2萬3000元。價格上漲的部分原因是過去10年消費者偏好價格更高的皮卡和SUV，而非平價的轎車和小型車。技術和安全性提升也讓車價上揚。
Cars.com助理總編輯梅斯(Kelsey Mays)表示，目前購車折扣平均約為7%或8%。相比之下，過去幾年的平均值為10%至12%。
二手車價格上漲的亮點在於：以舊換新更划算。雖然買進的汽車可能幾乎沒有談價空間，但以舊換新可以折抵較高價格，從而降低必須融資的金額。
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