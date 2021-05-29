高售價、低折扣、低庫存 購車大不易

這個周末想看車？多準備點錢。（路透）

打算在陣亡將士紀念日周末促銷活動中購車的民眾可能要失望了。

除了由於晶片 短缺而導致庫存減少以及不斷推高價格的消費者需求之外，製造商和經銷商提供的促銷方案也越來越少。

根據J.D. Power和LMC Automotive的最新預測，平均促銷折價為2957元，低於2020年5月的4825元和2019年5月的3878元。

Edmunds.com資深洞察經理德魯里(Ivan Drury)表示：「人們可能會感到意外，車價幾乎沒有談判空間。」「越來越多人只能支付官價甚至更高價格。」

在一年多前疫情爆發時，汽車 經銷商和製造廠關閉，晶片業者轉而專注於消費性電子產業如電腦和遊戲機。因而無法滿足來自汽車製造商的需求。

德魯里說，有些汽車製造商因而閒置製造廠或削減某些車型的生產，或者停止在以往列為標準配備的車型上安裝某些高階零件，像是導航系統或盲點探測器。

根據J.D. Power和LMC Automotive的最新估計，5月估計有33%的汽車在送抵經銷商處後在10天內賣出。相比之下，2019年5月相同的銷售時間只賣出18%。

此外，購車者可能很難找到真正想要的汽車。根據Cars.com最近的調查，40%的購車族表示正面臨這個問題。

德魯里說，「如果你很挑剔，現在可能不是購車的適當時機。」「但如果你不設限，機會可能還大一點。」

根據Edmunds.com數據，新車的平均售價接近4萬元。而二手車 的價格超過2萬3000元。價格上漲的部分原因是過去10年消費者偏好價格更高的皮卡和SUV，而非平價的轎車和小型車。技術和安全性提升也讓車價上揚。

Cars.com助理總編輯梅斯(Kelsey Mays)表示，目前購車折扣平均約為7%或8%。相比之下，過去幾年的平均值為10%至12%。

二手車價格上漲的亮點在於：以舊換新更划算。雖然買進的汽車可能幾乎沒有談價空間，但以舊換新可以折抵較高價格，從而降低必須融資的金額。