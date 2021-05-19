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加密貨幣承壓 可採配對交易

財經新聞組／綜合報導

比特幣再次承壓，不到2周，這個最出名的加密貨幣從每枚超過5萬9000元跌至4萬4000元以下。特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)以採礦對環境的破壞為由，撤回開放比特幣作為購車支付方式決定，引發最近一次拋售。

Strategic Wealth Partners總裁泰普(Mark Tepper)表示，這些訊息激發了加密貨幣領域的所謂「配對交易」，也就是買入一支股票的多頭部位並同時賣出另一支股票。

他說，「我會買進Silvergate Capital並賣出Coinbase，原因如下：幾年前市場還需要股票經紀人，但如今他們基本上已經消失了，因為隨著時代演進，股票經紀人將被投資顧問取代，後者靠收取經常性資產管理費營生。而Coinbase就是加密貨幣的股票經紀人。」

泰普指出，對每筆交易抽取佣金的Coinbase，預計將像德美利證券(TD Ameritrade)之類的經紀商被市場同化至免手續費。因此，相對而言他更看好Silvergate的商業模式。

他說，「Silvergate靠錢滾錢，像是收取貸款利息。兩家公司都可望以約40%的速度成長，但Silvergate的本益比還不到Coinbase的一半。」

Coinbase和Silvergate過去一個月表現不佳。Coinbase自4月中旬IPO以來下跌27%，同期Silvergate下跌25%。不過，Silvergate 18日上漲5.64%。

若必須就高科技和高成長股票進行配對交易，Oppenheimer技術分析師沃德(Ari Wald)鎖定半導體類股，「我會建議放空賽靈思(Xilinx)並買入博通(Broadcom)。」「兩者都已修正至3月低點的支撐位。這也是唯一相同之處。」

他說，博通維持在200日移動均線上方，相對更具動能潛力，未來更有可能出現突破走勢。他看好博通股價在接下來幾周超越賽靈思。

股票 貨幣 比特幣

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